Luis Enrique esulta dopo Bayern Monaco PSG: «Oggi le difese sono state migliori dell’attacco, vogliamo fare un altro bel regalo ai nostri tifosi»

L’allenatore del PSG, Luis Enrique, ha voluto dire la sua dopo il passaggio in finale di Champions League dopo il pari contro il Bayern Monaco

Intervenuto nel corso del postpartita di Bayern Monaco PSG, il tecnico dei parigini Luis Enrique ha commentato così il pareggio ottenuto in semifinale di Champions League, che ha permesso alla sua squadra di staccare il pass per la finale.

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SUL MATCH – «Abbiamo giocato la partita con grande intensità. Oggi le difese sono state migliori dell’attacco. Ma il carattere mostrato contro una squadra vera come il Bayern Monaco penso sia molto positivo. Siamo felici di aver raggiunto la seconda finale consecutiva di Champions».

BAYERN MONACO – «Entrambe le squadre sono simili: amiamo avere la palla, difendere pressando alti. Abbiamo visto una gran bella partita e siamo molto felici perché è difficile giocare contro di loro».

REGALO AI TIFOSI – «Tra due giorni è il mio compleanno e sono molto felice. Raggiungiamo la fase successiva e volgiamo regalare ai tifosi un altro bel regalo».