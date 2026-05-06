Lecce, le indicazioni verso la Juve: Banda ancora in gruppo, novità anche per Veiga. Le ultimissime

Lecce, cosa filtra in vista della Juventus: Banda e Veiga lavorano solo in parte con la squadra. Gli aggiornamenti

Il Lecce ha ripreso oggi la preparazione al Centro Sportivo di Martignano in vista della sfida di sabato sera al Via del Mare contro la Juventus di Spalletti, valida per la 36ª giornata di Serie A. Un match pesantissimo per entrambe le squadre, con i giallorossi che cercano di difendere il margine sulla Cremonese terzultima. La formazione di Di Francesco arriva all’appuntamento con 32 punti in 35 giornate, quattro in più proprio dei grigiorossi, e la gara contro i bianconeri può rivelarsi decisiva nella gestione di questo vantaggio a tre turni dalla fine.

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Sul fronte infermeria, l’allenatore deve fare i conti con diverse situazioni delicate. Restano ai box i giocatori che da giorni svolgono lavoro differenziato — Berisha, Fofana, Gaspar e Sottil — ma ci sono novità anche per Banda e Danilo Veiga: l’attaccante africano ha lavorato ancora parzialmente in gruppo, mentre il difensore portoghese si è aggiunto alla lista degli elementi da monitorare in vista della Juventus. Le loro condizioni verranno valutate giorno per giorno per capire se potranno essere convocati.

Un precedente incoraggiante arriva dalla gara d’andata, quando il Lecce riuscì a fermare la Juventus sull’1‑1 all’Allianz Stadium: Banda aprì le marcature nel recupero del primo tempo, prima del pareggio di McKennie a inizio ripresa. Un risultato che aggiunge ulteriore peso alla sfida del Via del Mare, dove i giallorossi cercheranno punti fondamentali per blindare la permanenza in Serie A.