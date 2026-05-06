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Inter, Calhanoglu lavora a parte: fastidio al polpaccio per Pio Esposito in vista della Lazio
Inter, Hakan Calhanoglu ancora ai margini del gruppo: da monitorare il polpaccio di Pio Esposito. Le ultimissime notizie
L’Inter è tornata oggi ad allenarsi ad Appiano Gentile per preparare la sfida di sabato contro la Lazio all’Olimpico, in un clima decisamente più disteso dopo la conquista aritmetica dello scudetto ottenuta contro il Parma. Nonostante il tricolore già in tasca, la squadra di Cristian Chivu vuole mantenere continuità e ritmo, con il tecnico concentrato soprattutto sulla gestione fisica dei giocatori in questa fase finale della stagione.
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Nel report odierno spicca la situazione di Hakan Calhanoglu, che ha svolto un lavoro personalizzato restando a parte rispetto al gruppo: il centrocampista turco verrà monitorato quotidianamente in vista della rifinitura. Notizie più positive arrivano invece da Luis Henrique, che ha partecipato a una parte della seduta con i compagni. Per l’esterno brasiliano, lo staff valuterà nei prossimi giorni la possibilità di una convocazione già per la trasferta contro la Lazio.
Restano da verificare infine le condizioni di Pio Esposito, ancora alle prese con il fastidio accusato nell’ultima gara contro il Parma, che aveva portato Chivu a sostituirlo all’intervallo. L’attaccante continuerà a essere seguito dallo staff medico nei prossimi giorni per capire se potrà essere a disposizione per il match dell’Olimpico.