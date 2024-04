Juve Allegri: «Chi con Vlahovic? Stanno bene entrambi, domani sceglierò»

Le parole di Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, in conferenza stampa in vista della sfida dei bianconeri con il Milan

COME CI SI AVVICINA A QUESTA PARTITA «Domani è sempre Juve-Milan, partita bella e importante. Uno scontro diretto, Milan squadra forte e ben allenata. La conquista della finale fa si che abbiamo raggiunto un obiettivo la finale e ora dobbiamo pensare ad entrare in Champions».

COSA MANCA ALLA JUVE PER LOTTARE ALLO SCUDETTO «Su questa domanda dovrebbe rispondere la società. Io posso dire che dobbiamo essere concentrati su quello che dobbiamo fare, sulla Champions che è obiettivo importante: tecnico ed economico. Dobbiamo essere bravi domani e cercare di tornare alla vitttoria in campionato, non sarà facile ».

CHI AL FIANCO DI VLAHOVIC «Stanno bene entrambi, (Yildiz e Chiesa ndr) domani valuterò. Chiesa a Roma ha fatto una buona partita, anche quando si estranea dalla partita ha soluzioni importanti ».

