Torino, Cairo dopo il Frosinone: «C’è delusione» – VIDEO 

Il Patron del Torino Urbano Cairo ha espresso tutto il suo dispiacere per il pareggio a reti bianche con il Frosinone

Al Grande Torino, tra Torino e Frosinone, ha vinto solo la noia. Uno 0-0 che serve forse più ai ciociari che a granata. I primi, impegnati nella lotta per non retrocedere, i secondi in una disperata rincorsa all’Europa che oggi sembra sempre più lontana.

Ed è così, che dopo il pareggio casalingo Zapata e compagni hanno ricevuto una copiosa cascata di fischi da parte dei propri tifosi. Troppo l’amarezza per il match point subito, amarezza confermata anche dallo stesso Urbano Cairo pochi istanti prima di abbandonare il centro sportivo.

Malgrado la delusione l’imprenditore alessandrino ha voluto ugualmente scambiare qualche parola con i giornalisti. Pochissime espressioni – ermetiche quasi – ma che ben fanno intendere lo stato d’animo della piazza sabauda. Così si vede nel video realizzato da Calcionews24.

Il patron del #Torino Urbano Cairo dopo la gara contro il #Frosinone. Ermetico nelle sue dichiarazioni ha ugualmente chiosato: "Oggi c'è poco da dire, c'è un po' delusione". Le sue parole prima di lasciare il Grande Torino. pic.twitter.com/SA4ovWeL6P — CalcioNews24.com (@CalcioNews24) April 21, 2024

CAIRO – «Oggi non c’è molto da dire, c’è delusione»