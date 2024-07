Calciomercato Frosinone, il colpo dall’ATALANTA è ora ufficiale: il COMUNICATO

Nuovo colpo per il Frosinone di Vivarini. Come riportato dal comunicato ufficiale dell’Atalanta è ufficiale l’arrivo in prestito di Giorgio Cittadini. Di seguito i dettagli.

IL COMUNICATO – «Atalanta BC comunica di aver ceduto al Frosinone Calcio, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2025, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giorgio Cittadini, 22enne difensore centrale che nella scorsa stagione ha militato, sempre a titolo temporaneo, prima nel Monza e poi nel Genoa. Atalanta BC augura a Giorgio le migliori soddisfazioni per la prossima stagione sportiva».