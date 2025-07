Rio Ferdinand incorona il Liverpool: «Mercato eccezionale. Se prendono Isak, è finita». La leggenda dello United elogia i rivali: dopo gli arrivi di Wirtz ed Ekitike, l’assalto al centravanti svedese chiuderebbe la Premier League

Rio Ferdinand parla del Liverpool: «Mercato eccezionale. Se prendono Isak, è finita». L’ex difensore dello United incorona i rivali

Un elogio inaspettato, una vera e propria investitura che arriva da un’icona dei rivali di sempre. Rio Ferdinand, leggenda del Manchester United, ha di fatto consegnato il prossimo titolo della Premier League al Liverpool. Parlando nel suo podcast “Rio Presents”, l’ex difensore ha analizzato il mercato dei Reds, definendolo «a dir poco eccezionale» e lanciando un avvertimento a tutta la concorrenza: se dovesse arrivare anche Alexander Isak, la corsa al titolo sarebbe già chiusa.



«La loro finestra di mercato è stata oltraggiosa finora, ed è andata anche troppo bene», ha dichiarato Ferdinand, mettendo da parte ogni campanilismo. «Hanno una squadra, una gerarchia, sembrano stabili e solidi. E se prendono Isak, è finita per la Premier League». Parole che pesano come un macigno, soprattutto perché arrivano da una bandiera di Old Trafford. Il Liverpool, già campione in carica, ha infatti rinforzato la rosa con colpi del calibro di Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong e Milos Kerkez, e ora sta sferrando l’assalto decisivo per il centravanti svedese.



La situazione di Isak è in piena evoluzione. Il giocatore ha comunicato al Newcastle la sua volontà di andarsene e, significativamente, non è partito con la squadra per la tournée pre-campionato in Asia. Sebbene non sia ancora arrivata un’offerta formale, la sensazione è che il Liverpool sia pronto a un investimento massiccio per accontentare Arne Slot. Il Newcastle, dal canto suo, si sta già muovendo per trovare un sostituto, con Benjamin Šeško del Lipsia in cima alla lista. Il domino è pronto a scattare e, secondo Ferdinand, potrebbe consegnare al Liverpool le chiavi per il secondo titolo consecutivo.