Gabriel Strefezza lascia la Serie A e il Como: visite mediche imminenti con l’Olympiacos, i dettagli dell’operazione

Gabriel Strefezza, esterno offensivo brasiliano classe 1997, si prepara a chiudere la sua esperienza italiana per iniziare una nuova avventura nel campionato greco. Secondo fonti vicine al club, il giocatore del Como è atteso domani a Londra per sostenere le consuete visite mediche prima della firma ufficiale con l’Olympiacos. Successivamente, raggiungerà il ritiro del club biancorosso nei Paesi Bassi.

Profilo del giocatore e ruolo in campo

Strefezza, noto per la sua rapidità, il dribbling stretto e la versatilità tattica, ha ricoperto il ruolo di ala destra e trequartista durante la sua permanenza in Serie A e Serie B. Dopo esperienze con SPAL, Lecce e infine Como, ha mostrato una crescita costante, distinguendosi per la capacità di creare occasioni da gol e per il contributo anche in fase difensiva.

I dettagli dell’operazione

La cessione dell’attaccante rappresenta un’importante entrata economica per il Como: l’operazione complessiva porterà circa 8 milioni di euro nelle casse del club lombardo, tra parte fissa e bonus legati a obiettivi sportivi. Una cifra significativa che consentirà al Como di reinvestire sul mercato per rafforzare la rosa, attualmente guidata da Cesc Fàbregas, ex centrocampista del Barcellona e della nazionale spagnola, oggi allenatore emergente.

Contratto e prospettive future

Il contratto con l’Olympiacos avrà durata quadriennale. Strefezza percepirà un ingaggio netto di circa 1,3 milioni di euro a stagione, più bonus. Il club greco, tra i più titolati del Paese, punta su di lui per rafforzare il reparto offensivo in vista della nuova stagione e delle competizioni europee.

Con questa operazione, il calciomercato estivo si arricchisce di una mossa internazionale che segna un nuovo capitolo nella carriera di uno dei talenti più brillanti del campionato italiano.