Bayer Leverkusen, modello “cantera” esterna: come si costruisce il successo del futuro La strategia del club tedesco: investire su giovani talenti come Faye e mandarli a maturare in altri campionati.

Bayer Leverkusen, ecco il modello “cantera”: come si costruisce il successo del futuro! La strategia della squadra tedesca

Un progetto chiaro, una strategia lungimirante che guarda al domani. Il Bayer Leverkusen continua a stupire sul mercato non tanto per i grandi nomi, ma per la sua capacità di programmare il futuro. L’ultima operazione, come riportato dalla stampa tedesca, è l’esempio perfetto del “Progetto Giocatori di Prospettiva” del club: acquistare giovani talenti a basso costo, farli maturare in altri campionati e poi inserirli in prima squadra quando sono pronti. Il protagonista di questa strategia è il difensore senegalese Abdoulaye Faye.



Il club tedesco ha investito quasi 3 milioni di euro per strapparlo al BK Häcken, in Svezia, facendogli firmare un contratto a lunghissimo termine, fino al 2030. Un investimento basato sul potenziale: Faye, difensore centrale mancino di 191 cm, ha alle spalle appena 12 partite da professionista. Troppo poche per potersi giocare un posto in una squadra vice-campione di Germania. E così, è scattata la seconda fase del piano: il giocatore è stato immediatamente girato in prestito per una stagione al Lorient, club neopromosso nella Ligue 1 francese.



La mossa, che a prima vista potrebbe sembrare strana, è in realtà una strategia consolidata. Il Leverkusen aveva già utilizzato lo stesso modello con il nazionale tedesco Under-21 Tim Oermann, acquistato e subito prestato allo Sturm Graz. Le parole del direttore sportivo, Simon Rolfes, chiariscono la visione del club: «Abdoulaye Faye possiede un grande potenziale. Ha la qualità per diventare un elemento importante della nostra rosa in futuro.

Vediamo nel prestito al Lorient l’opzione migliore affinché possa accumulare più minuti possibili a un livello alto. Questo deve essere il prossimo passo nella sua crescita, che seguiremo con grande interesse». Un modello virtuoso: investire sul talento grezzo, affinarlo altrove e poi goderselo.