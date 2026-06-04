Sampdoria, è il momento delle risposte forti: continuità e chiarezza devono guidare il nuovo corso – VIDEO di Dario Bartolucci Lupi

Sampdoria, servono risposte immediate: continuità e chiarezza per ricostruire credibilità e futuro – VIDEO di Dario Bartolucci Lupi

La Sampdoria sta attraversando una fase di profonda riorganizzazione, segnata dall’uscita di figure chiave che avevano contribuito alla solidità del progetto in Serie B. Le partenze del direttore sportivo Andrea Mancini e dell’allenatore Attilio Lombardo aprono un vuoto significativo sia nella gestione tecnica sia nella pianificazione della rosa.

Come sottolineato dal nostro giornalista Dario Bartolucci Lupi, la società è ora chiamata a individuare profili di alto livello capaci di garantire continuità e una direzione chiara nel percorso verso il ritorno in Serie A.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il cambio ai vertici comporta scelte delicate e di grande responsabilità. La nuova dirigenza dovrà selezionare professionisti in grado di coniugare la strategia societaria con le aspettative della piazza, evitando decisioni frammentarie o incoerenti.

L’obiettivo è mantenere un filo conduttore nella gestione tecnica, assicurando che la crescita della squadra e la valorizzazione dei giocatori non vengano compromesse. Stabilità e coerenza saranno elementi fondamentali per costruire basi solide in vista della stagione 2026/2027.

Parallelamente, la Sampdoria dovrà affrontare il mercato con lucidità e rapidità, integrando nuovi dirigenti e uno staff tecnico dotato di esperienza e visione.

La priorità non sarà soltanto individuare giocatori competitivi, ma costruire una struttura organizzativa coerente, capace di sostenere un progetto credibile e sostenibile. La capacità di prendere decisioni mirate e tempestive sarà determinante per non perdere terreno rispetto alle dirette concorrenti.

In questo contesto, il club dovrà trovare un equilibrio tra valorizzazione del vivaio, inserimento di profili funzionali e gestione del rapporto con i tifosi, garantendo trasparenza e chiarezza nelle scelte.

La Sampdoria ha bisogno di un progetto concreto, riconoscibile e condiviso: solo così potrà ritrovare stabilità, ricostruire fiducia e rilanciare con ambizione il proprio percorso verso la Serie A.