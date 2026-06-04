Inacio e il suo amore per l’Italia: «Sono italianissimo. Il mio sogno è vincere il Mondiale con gli azzurri»

Inacio parla a cuore aperto: «Sono italianissimo. Il mio sogno è vincere il Mondiale con gli azzurri». Le sue dichiarazioni

Nell’intervista concessa a Gianluca di Marzio dopo Lussemburgo‑Italia, la stellina italo‑brasiliana Samuele Inacio ha ripercorso i mesi che gli hanno cambiato la vita.

Un periodo vissuto a velocità altissima: prima il debutto in Bundesliga con il Borussia Dortmund, poi la chiamata in Nazionale maggiore, che ha certificato la sua crescita esponenziale.

Per l’ex Atalanta si tratta di un percorso in piena ascesa, costruito passo dopo passo e culminato con una convocazione che rappresenta solo l’inizio di un cammino che promette ancora molto.

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PAROLE – «Sono sempre la stessa persona. Ho ancora gli stessi amici di prima e non voglio cambiare. Posso migliorare in allenamento e come calciatore, ma la mia personalità non cambierà mai»

ITALIA – «Sono italianissimo. Sono nato in Italia, mia madre è italiana e tutti i miei amici sono italiani. Mi sento più italiano che brasiliano»

MONDIALE – «Il mio sogno, come quello di tutti i miei compagni di squadra, è vincere il Mondiale e riportare l’Italia a qualificarsi per questo torneo»