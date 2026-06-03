Dumfries saluta l’Inter: un addio inevitabile, tra clausola decrescente e il precedente Hakimi – VIDEO di Giuseppe Colicchia

Inter, il caso Dumfries: perché l’addio era un male necessario tra clausola e storia che si ripete dopo Hakimi – VIDEO di Giuseppe Colicchia

La notizia del passaggio di Denzel Dumfries al Real Madrid ha inevitabilmente diviso il tifo interista. Da un lato c’è l’amarezza per l’addio di uno dei protagonisti delle ultime stagioni; dall’altro, analizzando il percorso che ha portato a questa separazione, emerge chiaramente come il destino del laterale olandese fosse segnato da tempo.

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Tutto parte dall’autunno 2024, quando Dumfries si avvicinava alla scadenza del contratto fissata per il 2025. L’Inter si trovò davanti a un bivio: rischiare di perderlo a zero oppure accettare alcune condizioni imposte dall’entourage per arrivare al rinnovo. Tra queste, la più delicata fu l’inserimento di una clausola rescissoria decrescente: inizialmente 25 milioni, destinati a scendere progressivamente fino agli attuali 20 milioni. Una cifra che oggi appare contenuta, ma che allora rappresentò il compromesso necessario per evitare una separazione immediata e senza indennizzo.

Un addio scritto da tempo

Nel corso degli anni Dumfries non ha mai nascosto la volontà di misurarsi in un altro grande campionato europeo. Seguito da diversi procuratori e osservato da vari club, il suo percorso professionale è sempre rimasto aperto a nuove esperienze.

La scorsa estate la clausola era ancora fissata a 25 milioni, ma nessuna società decise di affondare il colpo. Il Barcellona mostrò interesse, impressionato dalle sue prestazioni europee, ma non si arrivò mai a una trattativa concreta.

Per questo motivo, l’ultima stagione disputata da Dumfries in nerazzurro può essere considerata quasi un “bonus”: il giocatore ha continuato a garantire rendimento, professionalità e continuità, risultando prezioso sia con Simone Inzaghi sia con Cristian Chivu.

Da questa prospettiva, i 20 milioni incassati dall’Inter non rappresentano una mancata plusvalenza, ma un’entrata che – senza quella clausola – rischiava di non arrivare mai.

L’Inter ha già vissuto addii pesanti

La delusione dei tifosi è comprensibile, ma la storia recente insegna che il club sa reagire. Nel 2021 l’addio di Achraf Hakimi generò un clima simile, e proprio Dumfries fu individuato come sostituto ideale, rivelandosi una scelta vincente.

Oggi la sfida si ripresenta: l’Inter dovrà trovare un nuovo interprete per la fascia destra, ma può contare sull’esperienza e sulla visione di Beppe Marotta e Piero Ausilio, dirigenti che negli anni hanno trasformato momenti complessi in opportunità di crescita.

Un passaggio doloroso, ma necessario

L’addio di Dumfries può dunque essere letto come un passaggio inevitabile, frutto di scelte strategiche compiute anni fa. Un momento doloroso, certo, ma anche l’inizio di un nuovo capitolo che l’Inter dovrà costruire con la stessa ambizione che ha caratterizzato l’ultimo ciclo vincente.