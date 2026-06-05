Vanoli e la Fiorentina si separano: ufficiale la risoluzione consensuale, il comunicato del club toscano e le parole di Giuseppe Commisso

La Fiorentina ha ufficializzato la separazione da Paolo Vanoli, annunciando l’interruzione del rapporto con il tecnico che ha guidato la squadra in un momento estremamente difficile della stagione. La società ha pubblicato una nota sul proprio sito per ringraziare Vanoli e il suo staff per l’impegno e la dedizione dimostrati. La panchina viola sarà presto affidata a Fabio Grosso, con l’annuncio ufficiale atteso a breve.

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Nel comunicato, il club sottolinea il percorso compiuto: «La Proprietà, la Dirigenza e tutta la Fiorentina ringraziano Mister Paolo Vanoli e tutto il suo staff per la professionalità, la passione e il coraggio con cui hanno guidato la Prima Squadra. Il tecnico e il suo gruppo di lavoro sono subentrati a novembre nel corso di una stagione che fino a quel momento aveva visto la squadra senza vittorie e all’ultimo posto della classifica».

La società evidenzia anche come Vanoli abbia saputo invertire la rotta in condizioni difficilissime: «Solo una grande cultura del lavoro e un forte senso di appartenenza hanno permesso a Vanoli di ricreare le condizioni per ripartire e invertire la rotta. Nel massimo campionato nessuno era riuscito ad evitare la retrocessione con queste premesse e a ottenere la salvezza senza vittorie nelle prime quindici partite di campionato. È stata una strada complicata e piena di insidie ma il tecnico e il suo staff hanno lavorato incessantemente per garantire al Club la permanenza in Serie A».

GRATITUDINE E STIMA – La Fiorentina ha sottolineato la riconoscenza verso l’allenatore, capace di condurre la squadra alla salvezza e ai quarti di finale di Conference League: «Oggi il nostro percorso insieme si interrompe ma la gratitudine per quanto fatto e la stima per l’uomo e per il professionista rimarranno immutate».

Anche il presidente Giuseppe B. Commisso ha espresso il proprio ringraziamento personale: «Desidero ringraziare personalmente Paolo Vanoli e tutto il suo staff. Sono arrivati in un momento estremamente difficile della nostra stagione, con la squadra all’ultimo posto e ancora senza una vittoria, e hanno avuto la forza, la serietà e il coraggio di rimettere il gruppo in piedi. Hanno riportato fiducia, unità e compattezza, guidando la Fiorentina alla salvezza in condizioni dalle quali nessuna squadra, nella storia della Serie A, era mai riuscita a salvarsi. A Paolo e al suo staff resteranno sempre la mia gratitudine, il mio rispetto e i miei migliori auguri per il futuro. Al Mister ed a tutto il suo staff, la Fiorentina augura il meglio per il prosieguo della loro vita professionale e privata».

Vanoli lascia Firenze con il riconoscimento per un’impresa sportiva e gestionale eccezionale, avendo saputo guidare una squadra in crisi verso la permanenza in Serie A, consolidando il rispetto e la stima dell’intero ambiente viola.