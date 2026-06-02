Baldini e la rivoluzione dei giovani! Il calcio italiano ha ricevuto il messaggio mandato dal CT? – VIDEO di Elia Serra

Silvio Baldini, commissario tecnico ad interim dell’Italia, ha scelto di convocare tanti giovani per le partite contro Grecia e Lussemburgo. Quattro perle a tinte azzurre

Il commissario tecnico ad interim Silvio Baldini ha sorpreso il mondo del calcio puntando quasi esclusivamente sui giovani per la sua esperienza alla guida della Nazionale. Per le amichevoli contro Grecia e Lussemburgo, Baldini ha deciso di dare fiducia alla nuova generazione, pescando soprattutto dall’Under 21 e da profili emergenti già protagonisti nei rispettivi club. L’idea del CT è chiara: anticipare un cambio generazionale e dare spazio a giocatori con grandi prospettive tecniche e tattiche.

Tra i volti più interessanti spicca Mattia Liberali, fantasista classe 2007 formatosi nel settore giovanile del Milan, oggi rivelazione del campionato di Serie B con il Catanzaro. La sua capacità di saltare l’uomo e di incidere in fase offensiva lo rende uno dei punti fermi della nuova Italia. Non meno importante è Matteo Dagasso, centrocampista moderno che dopo aver trascinato il Pescara per sei mesi si è trasferito al Venezia. La sua visione di gioco e la capacità di inserirsi negli spazi lo rendono un elemento chiave per il centrocampo azzurro.

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Baldini, attenzione ai talenti in prestito: Cherubini e le altre novità

Un altro giocatore sotto i riflettori è Luigi Cherubini della Roma, reduce da esperienze in prestito a Carrarese e Sampdoria, capace di giocare sia sulla fascia che tra le linee. La sua duttilità tattica lo rende un’opzione preziosa per Baldini, pronto a sfruttarne le qualità in entrambe le amichevoli.

Non mancano sorprese anche tra i più giovani, come Samuele Inacio, classe 2008, seconda punta già esordiente con il Borussia Dortmund. Il suo bagaglio tecnico e la rapidità nell’inserirsi negli spazi hanno già fatto parlare di lui in Germania e ora entra nel radar azzurro, rappresentando una prospettiva affascinante per il futuro della nazionale.

Baldini Italia, strategia e futuro: la nuova linea verde azzurra

L’approccio di Baldini non si limita a una scelta puramente generazionale: l’intento è costruire una base solida di talento e continuità per le future competizioni. Al fianco di Liberali, Dagasso, Cherubini e Inacio, ci sono altri giovani di qualità selezionati dal CT, tutti pronti a dimostrare di poter reggere il passo della nazionale maggiore. La strategia del tecnico ad interim è chiara: testare, valutare e dare fiducia a chi ha già mostrato grandi capacità nei club di appartenenza.

L’attenzione mediatica è alta: molti di questi ragazzi potrebbero diventare i protagonisti dei prossimi Europei e Mondiali, anticipando il ricambio generazionale della nazionale. Baldini Italia mette così in mostra una linea verde ambiziosa, pronta a stupire e a lanciare nuovi talenti nel panorama calcistico italiano