Modric è sempre più vicino alla permanenza in rossonero: gestione mirata, leadership nello spogliatoio e l’obiettivo di conquistare anche l’Europa League

Il futuro di Luka Modric sembra ormai sempre più legato al Milan. Dopo i continui contatti della dirigenza rossonera, con il pressing del proprietario Gerry Cardinale e di Zlatan Ibrahimovic, il centrocampista croato sarebbe orientato a prolungare la propria esperienza a Milano per un’altra stagione. L’intenzione del fuoriclasse è quella di non chiudere la sua avventura rossonera con l’amarezza della mancata qualificazione in Champions League.

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Lo staff tecnico guidato da Ruben Amorim avrebbe già studiato un piano specifico per valorizzare l’esperienza del classe 1985. Modric sarà gestito con attenzione dal punto di vista fisico, evitando un impiego eccessivo come accaduto nella scorsa stagione, ma resterà una figura centrale sia in campo che nello spogliatoio. La sua esperienza sarà preziosa anche per la crescita dei giovani centrocampisti, tra cui Samuele Ricci e Ardon Jashari, destinato a ricoprire un ruolo di primo piano nella costruzione del gioco.

L’assenza dalla Champions League non rappresenterebbe un ostacolo. Al contrario, il croato sarebbe motivato dalla possibilità di arricchire il proprio straordinario palmarès conquistando anche l’Europa League, trofeo che ancora manca nella sua collezione.

Nel frattempo Modric si gode alcuni giorni di vacanza a Punta Skala, in Croazia, insieme alla famiglia. Il relax, però, non gli impedisce di proseguire il lavoro atletico quotidiano, con l’obiettivo di presentarsi al raduno estivo nelle migliori condizioni possibili.