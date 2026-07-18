Tuchel difende l’Inghilterra dopo il KO con l’Argentina: «Colpa mia, ma nessun capro espiatorio»

Il commissario tecnico dell’Inghilterra, Thomas Tuchel, ha detto la sua in vista della finale per il terzo/quarto posto contro la Francia

Alla vigilia della finale per il terzo posto del Mondiale contro la Francia, Thomas Tuchel è tornato sulla dolorosa semifinale persa dall’Inghilterra per 2-1 contro l’Argentina. Il commissario tecnico tedesco, finito nel mirino della critica per alcune scelte tattiche considerate troppo prudenti, ha difeso con decisione il proprio operato.

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L’Inghilterra era passata in vantaggio, ma nel finale ha subito la rimonta dell’Argentina, vedendo sfumare l’accesso alla finale. Un’eliminazione pesante, soprattutto per il modo in cui è maturata, ma Tuchel ha voluto chiarire la logica delle decisioni prese durante la partita.

SCELTE TATTICHE – «Non rimpiango le mie scelte».

Il ct inglese ha poi spiegato di aver percepito un cambio nell’andamento della gara, motivo che lo ha portato a intervenire dalla panchina.

LETTURA DELLA PARTITA – «Ho avuto la sensazione che la partita stesse cambiando, che fossimo diventati troppo passivi, e ho cercato di aiutare la squadra».

Inghilterra-Francia, Tuchel difende i cambi

Le mosse di Tuchel sono state giudicate da molti troppo difensive, soprattutto perché arrivate in un momento in cui l’Inghilterra sembrava avere la possibilità di gestire meglio il vantaggio. Il tecnico, però, ha ribadito di aver agito seguendo istinto, esperienza e valutazioni fatte nel pieno della partita.

RESPONSABILITÀ – «Il risultato non è arrivato e mi assumo naturalmente la responsabilità delle decisioni prese. Sono scelte che vengono fatte sotto pressione, nel pieno della partita».

Parole chiare, con cui Tuchel ha evitato alibi e ha scelto di assumersi direttamente il peso dell’eliminazione, senza però rinnegare le proprie decisioni.

Inghilterra-Francia, nessun capro espiatorio nel gruppo

Il commissario tecnico dell’Inghilterra ha anche escluso la ricerca di colpe individuali all’interno dello spogliatoio. Per Tuchel, la sconfitta contro l’Argentina non può essere attribuita a un solo giocatore o a un singolo episodio.

COLPE – «Se serve qualcuno a cui dare la colpa, sono io. Sono il commissario tecnico. Ma non credo ci sia una sola persona da accusare».

Una posizione netta, utile anche a proteggere il gruppo alla vigilia dell’ultimo impegno del Mondiale.

Inghilterra-Francia, finale per il terzo posto a Miami

Questa sera l’Inghilterra affronterà la Francia a Miami nella finale per il terzo posto. Una sfida di prestigio, ma anche una partita difficile da preparare sul piano emotivo, visto che entrambe le Nazionali puntavano alla finale per il titolo.

TERZO POSTO – «Nessuno vuole giocare questa partita, nemmeno i giocatori francesi. Come noi, anche loro volevano essere in finale e hanno dato tutto per arrivarci».

L’obiettivo dell’Inghilterra sarà dunque chiudere il Mondiale con una reazione d’orgoglio, lasciandosi alle spalle la delusione della semifinale e provando a conquistare un piazzamento sul podio.