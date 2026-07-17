Clamoroso Cagliari, salta il tesseramento di Belotti! L’annuncio ufficiale di Accardi e i motivi dello stop nelle negoziazioni

Salta il tesseramento di Belotti al Cagliari. Ecco l’annuncio ufficiale di Accardi e perché si sono fermate le negoziazioni

Clamoroso colpo di scena nel calciomercato del Cagliari. Il club rossoblù ha deciso ufficialmente di non procedere al tesseramento dell’attaccante italiano Andrea Belotti per la prossima stagione agonistica. A spiegare i dettagli e i motivi di questa dolorosa e inaspettata scelta è stato il direttore sportivo della società sarda, Pietro Accardi, intervenuto direttamente ai microfoni di Sky Sport. Una decisione drastica, presa di comune accordo con lo staff societario, che modifica sensibilmente le strategie per il reparto offensivo dell’isola.

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Le parole del ds Accardi a Sky Sport

La dirigenza isolana aveva l’assoluta intenzione di puntare sulla centralità e sull’esperienza del centravanti, ma i controlli clinici effettuati negli ultimi giorni hanno purtroppo stravolto i piani di mercato.

“Belotti si è fatto apprezzare molto dal punto di vista umano, ma è stato sfortunato dal punto di vista tecnico. La volontà era quella di ripartire da lui e concedergli questa opportunità, ma purtroppo dopo visite approfondite i tempi si sono del tutto allungati e abbiamo pensato che non fosse opportuno continuare. A malincuore, perché teniamo al ragazzo, abbiamo fatto questa scelta per il bene del Cagliari”, ha dichiarato apertamente il dirigente rossoblù ai microfoni televisivi.

I motivi della decisione: il verdetto di Villa Stuart

Il dietrofront definitivo del club sardo è strettamente legato ai riscontri emersi durante un supplemento di visite mediche eseguite nel corso della settimana presso la nota clinica Villa Stuart a Roma. La legittima cautela della società deriva dal delicato storico clinico recente del calciatore.

Lo scorso 27 settembre 2025, infatti, Belotti aveva subìto un gravissimo infortunio al ginocchio, riportando la lesione del legamento crociato. Dopo un lungo e faticoso percorso di riabilitazione, l’attaccante era riuscito a tornare a disposizione del tecnico Fabio Pisacane il successivo 4 aprile nel match contro il Sassuolo. Tuttavia, nel finale della scorsa stagione, il giocatore era riuscito a collezionare solamente pochissimi spezzoni di partita, senza mai ritrovare la piena continuità agonistica.

La reazione del calciatore di fronte al dietrofront

I nuovi esami clinici approfonditi hanno purtroppo evidenziato un allungamento imprevisto dei tempi necessari per il totale recupero della condizione ideale, spingendo il Cagliari a tutelarsi per l’inizio del campionato. Nonostante l’amarezza per il mancato accordo, tra le parti è rimasto un rapporto di profonda trasparenza e stima reciproca.

Come specificato dallo stesso Accardi, il bomber ha accettato il responso medico con estrema professionalità: “È un ragazzo maturo e ha capito il motivo della decisione. Aveva dimostrato di volersi mettere a disposizione, ma nessuno si aspettava questo epilogo“. Si chiude così, prima ancora di iniziare, l’avventura in Sardegna del Gallo, che dovrà ora attendere il totale recupero fisico prima di trovare una nuova sistemazione.