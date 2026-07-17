Oulaï Fiorentina, giallo di mercato e disavventura: retroscena clamoroso sul mancato arrivo a Firenze

Oulaï Fiorentina, la trattativa con il Trabzonspor si complica? Intanto il centrocampista è stato “rapito” per un breve periodo

La trattativa tra Fiorentina e Trabzonspor per Christ Inao Oulaï si trasforma in un vero e proprio giallo di mercato. Il centrocampista classe 2006, finito da giorni nel mirino del club viola, non è sbarcato a Firenze come inizialmente previsto e nelle ultime ore dalla Turchia sono emersi retroscena sorprendenti.

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L’operazione, già complessa per costi, formula e presenza di diversi intermediari, si sarebbe complicata ulteriormente a causa di quanto accaduto durante il viaggio del giocatore. Secondo quanto svelato dal giornalista Yağız Sabuncuoğlu, Oulaï sarebbe atterrato a Istanbul proveniente da Abidjan, in Costa d’Avorio, ma allo scalo non avrebbe trovato gli emissari del Trabzonspor.

Ad attenderlo, secondo questa ricostruzione, ci sarebbero stati soggetti che si sarebbero presentati come delegati del club turco. Una volta salito in auto, il centrocampista sarebbe stato spinto a riconsiderare il possibile trasferimento alla Fiorentina, con la prospettiva dell’inserimento di altre società interessate.

Oulaï Fiorentina, intervento del Trabzonspor

Il Trabzonspor, che avrebbe dovuto accogliere il giocatore per poi eventualmente instradarlo verso l’Italia in caso di accordo definitivo con la Fiorentina, sarebbe riuscito a rintracciare Oulaï soltanto in un secondo momento.

Il club turco avrebbe poi messo in sicurezza il calciatore e sarebbe pronto ad avviare azioni legali contro eventuali nuove interferenze nella trattativa. Una situazione delicata, che inevitabilmente rallenta i tempi dell’operazione e impone massima cautela a tutte le parti coinvolte.

Oulaï Fiorentina, riflessioni in corso sul mercato viola

La Fiorentina resta interessata a Oulaï, ma sta valutando con attenzione ogni aspetto dell’affare. Il giocatore piace per età, talento e margini di crescita, ma l’investimento sarebbe importante anche dal punto di vista strategico.

L’eventuale arrivo del classe 2006 comporterebbe infatti l’utilizzo dell’ultimo slot da extracomunitario disponibile nella rosa viola. Per questo la dirigenza sta riflettendo se affondare definitivamente il colpo o se destinare quel budget a un rinforzo per le corsie esterne.

Il dossier resta dunque aperto, ma il caso delle ultime ore ha reso la trattativa decisamente più intricata.