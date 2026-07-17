Maldini e Leonardo a Coverciano: parte il nuovo corso della Nazionale, attesa per la scelta del nuovo ct

Maldini e Leonardo, prima uscita pubblica e ufficiale a Coverciano: inizia oggi il nuovo corso della Nazionale

È iniziata ufficialmente la nuova avventura di Paolo Maldini e Leonardo nel cuore tecnico del calcio italiano. Il nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia, insieme al suo consulente di fiducia, si sono recati per la prima volta a Coverciano, centro federale da cui dovrà prendere forma il nuovo progetto della Nazionale.

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Dopo l’incontro andato in scena ieri a Milano, Maldini e Leonardo hanno fatto il loro ingresso nel quartier generale azzurro per programmare le prime mosse del nuovo corso voluto dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. L’occasione è stata un incontro con i rappresentanti dell’Associazione Italiana Calciatori, mentre all’interno del centro tecnico federale era in corso anche il percorso riservato agli aspiranti nuovi allenatori.

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Una prima uscita ufficiale dal forte valore simbolico, anche perché arriva in una fase decisiva per la scelta del prossimo commissario tecnico.

Nazionale, attesa per il nuovo ct

Le prossime ore e il fine settimana potrebbero portare novità importanti sul nome dell’allenatore chiamato a guidare l’Italia. Alcune suggestioni sembrano essersi raffreddate, a partire da Pep Guardiola, che ha spiegato di non avere fretta di tornare in panchina.

La corsa, al momento, sembra restringersi soprattutto a due soluzioni. Da una parte c’è Roberto Mancini, profilo sostenuto da Malagò per conoscenza, esperienza e costi. Un suo ritorno arriverebbe a quattro anni dalle dimissioni dell’agosto 2022.

Dall’altra parte prende quota una strada meno convenzionale, sulla quale Maldini e Leonardo avrebbero iniziato a riflettere negli ultimi giorni.

Nazionale, Pirlo resta una suggestione forte

Tra gli indiziati c’è Andrea Pirlo, oggi allenatore dello United FC negli Emirati Arabi Uniti, con contratto fino al 2027. L’ex centrocampista si trova attualmente in Lettonia con la sua squadra per il ritiro, ma la possibilità di diventare ct dell’Italia lo affascina.

Simbolo della Nazionale nei primi anni Duemila e protagonista del Mondiale 2006, Pirlo rappresenterebbe una scelta di identità e prospettiva.

Malagò e la linea condivisa

Sul tema del nuovo ct, Malagò ha chiarito recentemente la linea della Federazione.

«Sulla scelta del prossimo c.t. non ci sono stati contatti con allenatori antecedenti ai colloqui con Paolo e Leonardo. Altrimenti saremmo partiti malissimo, avrei subito tradito le logiche che ci hanno portato ad aprire questo rapporto».

L’obiettivo è arrivare a un nome condiviso entro l’inizio della prossima settimana. La nuova Nazionale riparte da Coverciano, con Maldini e Leonardo chiamati subito alla prima grande decisione.