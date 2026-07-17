Mbappé carica la Francia: «Deschamps merita il massimo, vogliamo il terzo posto»

Mbappé suona la carica per la Francia, le parole prima della finalina contro l’Inghilterra: le dichiarazioni del centravanti

Kylian Mbappé ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finalina del Mondiale contro l’Inghilterra. Dopo la delusione per la mancata qualificazione alla finale, la Francia vuole chiudere il torneo con una vittoria e conquistare il terzo posto.

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Il capitano francese ha dedicato parole importanti a Didier Deschamps, arrivato all’ultima partita del suo percorso sulla panchina dei Bleus. Mbappé ha sottolineato il peso della storia scritta dal ct, sia da calciatore sia da allenatore, chiedendo alla squadra un ultimo sforzo per onorare il suo ciclo.

«Per noi francesi, Deschamps non è cambiato. Sia come giocatore che come allenatore ha scritto una storia meravigliosa. Ora gli resta solo una partita, quindi cercheremo di dare il massimo, perché se lo merita. Anche i tifosi meritano di godersi una vittoria che ci porti al terzo posto in questo Mondiale».

Mbappé Francia, ultimo obiettivo Mondiale

La sfida contro l’Inghilterra diventa dunque l’ultima occasione per chiudere con orgoglio un percorso comunque importante. La Francia vuole salutare Deschamps nel modo migliore, regalando ai tifosi una vittoria e un piazzamento sul podio mondiale.