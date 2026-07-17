L’Atletico Madrid blinda Julian Alvarez! Il CEO Gil Marin tuona: «Non vogliamo cederlo! Non accetteremo neanche offerte da 200 milioni»

L’Atletico Madrid non vuole vendere Julian Alvarez! Il CEO Gil Marin è uscito allo scoperto per svelare la posizione sull’argentino

Il futuro di Julián Álvarez si tinge definitivamente di biancorosso, ponendo fine a una delle telenovele più calde della sessione estiva. Il CEO dell’Atlético Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, ha infatti alzato una vera e propria trincea di mercato attorno al fortissimo attaccante argentino, spegnendo sul nascere ogni possibile indiscrezione legata a una sua imminente partenza. Nelle ultime ore, le voci insistenti di un forte interessamento da parte del Barcellona avevano infiammato l’ambiente e fatto sperare i tifosi catalani, ma la risposta della dirigenza dei Colchoneros è arrivata in maniera perentoria, blindando il calciatore nella capitale spagnola.

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La posizione ufficiale dell’Atlético Madrid: accordo totale sul futuro

La dirigenza madrilena ha voluto chiarire la situazione in modo netto, bloccando sul nascere qualsiasi tentativo di inserimento da parte delle altre big europee e ribadendo la totale centralità del campione del mondo all’interno del progetto tecnico. Gil Marín ha confermato pubblicamente di aver già comunicato la ferrea volontà societaria a tutte le parti in causa, non lasciando spazio a interpretazioni:

“La mia posizione è chiara, la posizione del club è chiara. L’abbiamo fatto sapere al giocatore, ai suoi rappresentanti e al presidente del Barcellona”.

Per i vertici dell’Atlético, la punta rappresenta la colonna portante su cui costruire i successi dei prossimi anni, il terminale offensivo ideale per la filosofia di gioco della squadra. Il legame tra il calciatore e la piazza viene considerato strategico e indissolubile:

“Non ho assolutamente dubbi che l’Atlético sia il posto giusto al mondo per Julián, e che Julián sia il centravanti perfetto per l’Atlético Madrid. Vogliamo tenerlo”.

La replica a Joan Laporta: una resistenza senza confini

Il duello di mercato a distanza con il club blaugrana si è arricchito di una dura replica da parte dell’amministratore delegato dei madrileni. Gil Marín ha risposto direttamente alle recenti esternazioni della dirigenza catalana in merito alle disponibilità economiche e ai limiti fissati per l’operazione:

“Recentemente ho sentito il presidente dire che l’offerta che ha fatto all’Atlético Madrid non era illimitata. La mia unica risposta è che la nostra risposta è illimitata”.

Il concetto di incedibilità è stato poi blindato con una dichiarazione stringata e categorica, che non ammette repliche:

“NON vogliamo cederlo”.

No a cifre astronomiche: rifiutati fino a 200 milioni di euro

A dimostrazione di quanto l’Atlético Madrid consideri il proprio gioiello totalmente fuori dal mercato, il CEO ha voluto svelare la portata economica delle proposte virtuali rispedite al mittente, sottolineando che nessuna somma di denaro, per quanto fantascientifica, potrà far vacillare la proprietà in questa sessione di calciomercato:

“Non abbiamo accettato un’offerta di 100 milioni di euro, e non accetteremo una di 150 milioni di euro o anche 200 milioni di euro”.

Con questa presa di posizione ufficiale, l’Atlético Madrid chiude la porta a tripla mandata. Il Barcellona e le altre pretendenti dovranno rassegnarsi: l’attaccante argentino non si muove.