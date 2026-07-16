Bordeaux, corsa contro il tempo: il fondo Sparta prova a evitare la liquidazione. Club in vendita ad un euro!

Bordeaux, il club cerca una via per salvarsi ed evitare di ripartire dalla sesta serie nazionale: società in vendita per un euro

Il Bordeaux vive ore decisive per il proprio futuro. Il club francese, la cui esclusione dai campionati nazionali sarebbe ormai praticamente confermata, sta cercando di evitare lo scenario più pesante: la liquidazione giudiziaria e la ripartenza dalla sesta serie nazionale.

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Come racconta L’Equipe, nella vicenda resta centrale il fondo di investimento britannico Sparta, che dopo essersi inizialmente ritirato dalla corsa al club potrebbe ora rientrare in gioco. Il fondo non era riuscito, insieme alla società transalpina, a raccogliere i 10 milioni di euro necessari per coprire gli arretrati dell’ultimo esercizio finanziario.

Bordeaux, Lopez apre alla cessione simbolica

A cambiare lo scenario potrebbe essere la proposta avanzata dal presidente Gérard Lopez davanti alla commissione d’appello della FFF: cedere le proprie quote per la cifra simbolica di un euro.

Il tribunale sta ora valutando il piano e la candidatura di Sparta. Il nodo principale riguarda la reale capacità del fondo di finanziare la prossima stagione e di farsi carico degli impegni previsti dal piano di continuità, stimati tra 27 e 59 milioni di euro fino al 2035, a seconda degli scenari sportivi.

Solo con garanzie concrete il Bordeaux potrà presentare ricorso e sperare nella riammissione nei campionati nazionali.