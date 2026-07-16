Davide Ancelotti riparte dal Lille: «Voglio portare qui tutto quello che ho appreso»

Davide Ancelotti arriva al Lille, la presentazione del nuovo allenatore e figlio del ct del Brasile: le sue dichiarazioni

Davide Ancelotti ha iniziato ufficialmente la sua nuova avventura da allenatore del Lille. Dopo anni vissuti come vice in contesti di altissimo livello, il tecnico italiano si prepara ora alla prima grande esperienza da guida principale di un club ambizioso e competitivo come quello francese.

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Nel giorno della presentazione, Ancelotti ha raccontato il proprio percorso professionale, sottolineando l’importanza delle esperienze maturate al fianco del padre Carlo Ancelotti e in società abituate a gestire pressioni, obiettivi importanti e standard elevati.

«Ho avuto un percorso professionale un po’ insolito, ma sono nel mondo del calcio da molto tempo. Ho iniziato qui, in questo Paese, quattordici anni fa e poi ho avuto una lunga carriera come vice allenatore, ma in club dove c’erano grandi aspettative, pressioni e standard molto elevati. Voglio portare qui tutto quello che ho appreso. Non sono qui per cambiare tutto. Punteremo sulla solidità difensiva della squadra, la terza miglior difesa della Ligue 1 con 37 gol subiti la scorsa stagione. Ha però già individuato aree di miglioramento, come i calci piazzati».

Davide Ancelotti Lille, continuità e solidità difensiva

Il nuovo allenatore del Lille ha chiarito fin da subito la propria linea: nessuna rivoluzione immediata, ma un lavoro mirato per valorizzare quanto di buono già costruito dalla squadra. Il punto di partenza sarà la fase difensiva, uno dei punti di forza del club nell’ultima stagione di Ligue 1.

Il Lille ha infatti chiuso il campionato con la terza miglior difesa, subendo 37 gol. Un dato che Ancelotti considera una base solida da cui ripartire per costruire una squadra equilibrata, organizzata e capace di competere con continuità.

Davide Ancelotti Lille, attenzione ai dettagli

Tra gli aspetti da migliorare ci sono i calci piazzati, tema indicato dallo stesso tecnico come una delle aree su cui intervenire. L’obiettivo sarà alzare il livello nei dettagli, senza snaturare l’identità della squadra.

Per Davide Ancelotti si apre così una tappa fondamentale della carriera: il Lille gli offre l’occasione di dimostrare le proprie idee da primo allenatore, dopo un lungo percorso di formazione ai massimi livelli del calcio europeo.