Atlas, arriva l’ex attaccante dell’Inter Hernan Crespo: firma fino al 2028 per guidare il nuovo progetto ambizioso

Hernán Crespo è pronto a iniziare una nuova avventura. L’allenatore argentino firmerà con l’Atlas, con l’accordo ormai definito in ogni dettaglio e l’annuncio atteso a breve. Il contratto, che lo legherà al club fino al 2028, rappresenta la base di un progetto che la società messicana ha deciso di sostenere con decisione, puntando su un profilo di esperienza internazionale e con una chiara identità tecnica. Lo riporta Fabrizio Romano

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Crespo arriva all’Atlas forte di un percorso già ricco di successi: sei titoli conquistati da allenatore, tra Sudamerica e Medio Oriente, che ne certificano la crescita e la capacità di incidere in contesti diversi. La scelta del club non è casuale: l’ex attaccante di Parma, Lazio e Milan porta con sé una visione moderna, un calcio propositivo e una leadership riconosciuta.

Il progetto che lo attende è descritto come ambizioso e sostenuto a tutti i livelli, con investimenti mirati e una struttura tecnica costruita per permettere all’Atlas di compiere un salto di qualità. Crespo sarà il perno di questa nuova fase, chiamato a dare identità, continuità e competitività a una squadra che vuole tornare protagonista.

Hernán Crespo negli ultimi anni ha guidato club in Sudamerica e Medio Oriente: gli incarichi più recenti includono São Paulo, Al‑Ain e Al‑Duhail; la sua carriera da allenatore è iniziata in Argentina e si è poi sviluppata all’estero.