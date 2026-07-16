Rashford, nessun dialogo con il Fenerbahçe: rientrerà allo United per il pre‑stagionale, può lasciare solo davanti a un’offerta da top club

Marcus Rashford non prenderà la strada della Turchia. Nonostante le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, l’attaccante inglese non ha avuto alcun contatto con il Fenerbahçe e, al momento, non considera quella destinazione per la prossima stagione. Una posizione chiara, che conferma la volontà del giocatore di ripartire dal Manchester United e di ritrovare continuità dopo un’annata complessa. Lo riporta Fabrizio Romano.

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Il club inglese lo attende per il pre‑stagionale, dove Rashford sarà valutato da Michael Carrick, intenzionato a lavorare direttamente con lui per capire se possa tornare centrale nel nuovo progetto tecnico. La scelta di inserirlo nel gruppo fin da subito è un segnale di apertura, ma anche di verifica: il nuovo allenatore vuole osservare da vicino motivazioni, condizione e disponibilità del giocatore.

Rashford, tuttavia, non è considerato totalmente incedibile. La sua permanenza allo United non è garantita al 100%: il club è disposto ad ascoltare proposte, ma solo nel caso in cui arrivi un’offerta da un top club europeo, capace di soddisfare sia le richieste economiche della società sia le ambizioni del giocatore. Nessuna soluzione intermedia, nessun trasferimento di ripiego: Rashford può lasciare Manchester, ma solo per un progetto di altissimo livello.

La situazione resta quindi aperta, ma con paletti molto chiari: niente Turchia, nessun dialogo con il Fenerbahçe, pre‑stagionale allo United e possibilità di cessione esclusivamente in presenza di un’offerta di primo piano. Le prossime settimane diranno se Carrick riuscirà a rilanciarlo o se il mercato offrirà a Rashford una nuova opportunità ai vertici del calcio europeo.