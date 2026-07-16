Kessié alla Juventus, sorpasso su Goretkza e chiave trovata per portare il centrocampista a Torino. Svelato il piano di Carnevali-Massara

Kessié alla Juventus, ecco il piano di Carnevali-Massara per avvicinarsi alle richieste del centrocampista ivoriano. I dettagli

La Juventus ha le idee chiare sulle priorità di questa sessione di mercato: una profonda ristrutturazione che parte dalle fondamenta, concentrandosi con urgenza sui ruoli del portiere e del centravanti. Subito dopo viene il centrocampo, un reparto da sistemare sia per la gestione degli esuberi in rosa, sia per l’infortunio non grave, ma da non sottovalutare, di Khéphren Thuram. Secondo Tuttosport, proprio lo stop del francese ha spinto i dirigenti bianconeri, Carnevali e Massara, ad accelerare i contatti con George Atangana, agente di Franck Kessié appena sbarcato in Italia.

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L’obiettivo della Continassa è chiaro: bloccare l’ex milanista offrendogli un progetto importante per anticipare la concorrenza di Roma e Atalanta, rimaste finora sullo sfondo.

Le cifre dell’affare e il tetto salariale bianconero

Trattandosi di un parametro zero, Kessié ha inizialmente sparato alto, chiedendo un ingaggio superiore ai 5 milioni di euro a stagione. La Juventus ha risposto con una prima proposta da 3,5 milioni all’anno per tre anni, arricchita da un cospicuo bonus alla firma. Nonostante il rifiuto iniziale dell’entourage dell’ivoriano, i contatti tra le parti restano costruttivi.

Massara è pronto a ritoccare la proposta portandola a circa 4,5 milioni di euro a stagione (bonus inclusi) per un triennio. Si tratta di una soglia invalicabile per il club piemontese, specchio perfetto dei parametri economici utilizzati per i recenti rinnovi di contratto di Manuel Locatelli e Weston McKennie. Per favorire la fumata bianca ed evitare di alterare gli equilibri interni dello spogliatoio, la Juventus punta a far leva sul margine di manovra legato alle commissioni per l’agente.

Sorpasso su Goretzka e il gradimento di Spalletti

Nelle gerarchie di mercato della Juventus, Kessié ha definitivamente sorpassato Leon Goretzka — frenato da pretese economiche ancora più proibitive — e Nemanja Matić, ritenuto meno idoneo a ricoprire il ruolo di alter ego di Thuram a causa dei suoi quasi 38 anni.

Il centrocampista classe ’96 ha già espresso il desiderio di vestire la maglia bianconera e di mettersi a disposizione di Luciano Spalletti, che ha avuto modo di apprezzarne il rendimento e la tenuta atletica durante la recente Coppa del Mondo. Ora la palla passa definitivamente al giocatore, chiamato a decidere quanto sacrificarsi sotto l’aspetto economico pur di sposare il progetto juventino.