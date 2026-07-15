Calciomercato Atalanta, si sblocca l’affare Alajbegovic: c’è il sì del trequartista bosniaco. Cosa manca per la fumata bianca finale

Calciomercato Atalanta, Alajbegovic sempre più vicino alla Dea: cosa manca prima del suo arrivo in Italia

L’Atalanta accelera sul fronte del calciomercato e si prepara a regalare il primo grande squillo della nuova era tecnica guidata da Maurizio Sarri. La dirigenza bergamasca è infatti sempre più vicina a chiudere l’accordo per l’acquisto di Alajbegovic, talentuoso trequartista bosniaco individuato come il profilo perfetto per innalzare il tasso di fantasia e qualità della trequarti nerazzurra. La trattativa ha subito un’impennata decisiva nelle ultime ore, portando l’affare alle sue battute finali secondo Gianluca Di Marzio.

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C’è il sì del giocatore: la trattativa entra nel vivo

Il primo fondamentale tassello dell’operazione è stato posizionato con successo: Alajbegovic ha dato il suo ok definitivo al trasferimento a Bergamo. Affascinato dal progetto tecnico della Dea e dalla prospettiva di lavorare sotto la guida tattica di un maestro di calcio come Sarri, il classe 2005 ha espresso la ferma volontà di vestire la maglia nerazzurra nella prossima stagione, accantonando con decisione altre possibili destinazioni europee.

Risolto positivamente il fronte legato alle volontà del calciatore, l’attenzione della dirigenza si sposta adesso sui tavoli della diplomazia societaria. L’Atalanta e il club detentore del cartellino sono in continuo contatto per cercare di assottigliare le distanze e infine assottigliare la forbice sulle cifre dell’operazione. C’è grande ottimismo tra gli addetti ai lavori: la sensazione diffusa è che l’accordo economico possa essere trovato a breve, grazie alla flessibilità mostrata dalle parti nelle ultime ore di serrata negoziazione.

Il primo innesto offensivo per il gioco di Maurizio Sarri

La dirigenza dell’Atalanta sta lavorando senza sosta, avanzando a oltranza con l’obiettivo di consegnare il prima possibile a Maurizio Sarri il primo acquisto della sua era orobica.

Le caratteristiche tecniche di Alajbegovic si sposano alla perfezione con i rigidi ma spettacolari principi tattici del tecnico toscano:

Rapidità nello stretto e doti di palleggio eccellenti in fase di transizione;

e doti di palleggio eccellenti in fase di transizione; Visione di gioco sopraffina, ideale per velocizzare la manovra offensiva a un solo tocco;

sopraffina, ideale per velocizzare la manovra offensiva a un solo tocco; Duttilità tattica, potendo agire sia sulla linea dei trequartisti sia come esterno d’attacco a piede invertito.

Con questo colpo di prospettiva ma dall’impatto immediato, il club bergamasco conferma la propria filosofia sul mercato: scovare i migliori talenti internazionali e inserirli in un contesto organizzato per valorizzarne al massimo il potenziale tecnico ed economico.