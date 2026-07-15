Calciomercato Bologna, si guarda in Spagna per rinforzare la fascia: accelerata per Alhassane del Real Oviedo!

Calciomercato Bologna, Alhassane del Real Oviedo è il nuovo obiettivo del club rossoblù per la fascia. Chi è e i dettagli dell’affare

Il Bologna accelera sul mercato e guarda con estrema attenzione in terra iberica per rinforzare il proprio pacchetto arretrato. La dirigenza rossoblù, da tempo a caccia di un tassello affidabile per la corsia mancina, ha messo nel mirino Rahim Alhassane, promettente terzino sinistro classe 2002 di proprietà del Real Oviedo. Il club emiliano vuole regalare un profilo fresco ed esplosivo sulla fascia da mettere subito a disposizione del proprio scacchiere tattico.

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Dalla Spagna: affare alle battute finali

Nelle ultime ore, le indiscrezioni provenienti dalla penisola iberica hanno acceso i riflettori sulla trattativa. Secondo quanto riportato dal giornalista Pablo Fernandez sulle colonne de La Voz de Asturias, l’operazione per il trasferimento del difensore in Italia sarebbe addirittura già entrata nella fase finale.

I media spagnoli descrivono uno scenario particolarmente avanzato, suggerendo che il passaggio del giovane laterale difensivo al Bologna potrebbe essere definito in tempi brevi. La prospettiva di sbarcare in Serie A e di misurarsi con un campionato tattico e competitivo come quello italiano esercita un forte fascino sul classe 2002, pronto a compiere il definitivo salto di qualità per la propria carriera.

La realtà filtrata dall’Italia: interesse concreto ma nessun accordo

Nonostante l’ottimismo che rimbalza dalla penisola iberica, l’ambiente rossoblù predica una comprensibile calma. Secondo Gianluca Di Marzio, infatti, l’affare non è ancora definito.

Se è vero che l’interesse del Bologna è concreto e che il profilo di Alhassane rappresenta un obiettivo prioritario per occupare la fascia sinistra, è altrettanto vero che la diplomazia tra i due club è ancora nel pieno dei lavori. Tra la dirigenza emiliana e quella del Real Oviedo serve ancora limare la forbice per smussare gli angoli e raggiungere l’intesa definitiva su ogni aspetto contrattuale e logistico.

Il nodo economico: ballano le cifre del cartellino

L’ostacolo principale per arrivare alla tanto attesa fumata bianca è legato alla valutazione economica del cartellino. Dalla Spagna si parla con insistenza di un’operazione impostata su una cifra vicina ai 4 milioni di euro.

Una valutazione che la società emiliana giudica leggermente elevata per i propri parametri attuali. La dirigenza guidata dall’area tecnica intende infatti negoziare per chiudere per cifre inferiori, facendo leva sulla volontà del calciatore e puntando a limare la parte fissa inserendo una serie di bonus legati alle prestazioni. Le trattative proseguiranno serrate nei prossimi giorni.