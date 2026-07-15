L’Arsenal ha individuato il sostituto di Trossard: avanti tutta su Tzolis, lui vuole solo i Gunners! Cosa sta succedendo

L’Arsenal vuole Tzolis del Club Brugge per sostituire Trossard. Via alla trattativa con il Club Brugge

Il mercato dell’Arsenal si accende con una decisa presa di posizione da parte di uno dei profili più caldi del panorama europeo. Christos Tzolis, talentuoso esterno offensivo del Club Brugge, ha espresso in modo chiaro e inequivocabile la propria preferenza per il futuro. Il nazionale greco ha deciso di rompere gli indugi, focalizzando la sua attenzione su un unico grande obiettivo: il trasferimento in Premier League alla corte di Mikel Arteta. Lo riporta Fabrizio Romano.

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Tzolis rifiuta le altre offerte: priorità assoluta all’Arsenal

La determinazione del classe 2002 sta giocando un ruolo a dir poco cruciale in queste prime fasi della sessione estiva di trattative. Nonostante diversi club di prima fascia si siano mossi per chiedere informazioni e abbiano provato ad avviare contatti preliminari con i suoi agenti, Tzolis non ha aperto a nessun altro club che si è avvicinato al suo entourage.

Il calciatore ha scelto di declinare ogni opzione alternativa, mandando un segnale forte e chiaro sia alla sua attuale società sia ai pretendenti: la sua priorità assoluta è l’Arsenal. Questa totale chiusura verso le altre destinazioni mette i Gunners in una posizione di netto vantaggio strategico, consentendo alla dirigenza londinese di negoziare con la certezza di avere già in tasca il totale gradimento del ragazzo.

Al via le trattative con il Club Brugge: l’erede di Trossard

Forte del sì del giocatore, l’Arsenal si prepara ora a muovere i passi ufficiali sul fronte societario. Sono infatti previsti a brevissimo i primi colloqui tra club con il Club Brugge per cercare di trovare un punto d’incontro sulla valutazione del cartellino.

L’interesse dei londinesi per l’ala greca non è affatto casuale. Negli uffici dell’Emirates Stadium, infatti, Tzolis è sempre stato visto come il candidato ideale per sostituire Trossard, passato al Besiktas. La dirigenza e lo staff tecnico intravedono nel giovane talento ellenico le stesse doti di duttilità, velocità e freddezza sotto porta che hanno reso il belga un elemento fondamentale nelle rotazioni offensive delle ultime stagioni.

Con la trattativa ormai pronta a entrare nella sua fase calda, i tifosi dell’Arsenal attendono con trepidazione i primi sviluppi di un affare che potrebbe regalare ad Arteta un rinforzo giovane, affamato e di grandissima prospettiva per l’attacco.