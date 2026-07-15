La Liga si adegua al Mondiale: rinvio speciale per le big con i giocatori in semifinale

Ufficiali le prime tre giornate: Real Madrid e Barcellona debuttano il 22 e 23 agosto, l’Atletico anticipa al 19

Come aveva già preannunciato il presidente della Liga Javier Tebas, il calendario del massimo campionato spagnolo si piega alle esigenze della Coppa del Mondo. Le squadre con tesserati ancora coinvolti nelle semifinali mondiali — nello specifico con le nazionali di Francia, Spagna, Inghilterra e Argentina — beneficeranno di un debutto posticipato per permettere ai calciatori il necessario riposo.

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La conferma definitiva è arrivata con la pubblicazione ufficiale del calendario delle prime tre giornate. Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid non scenderanno in campo nel fine settimana del 15 agosto insieme a tutte le altre formazioni della Liga.

Le date dei recuperi: l’Atletico a metà settimana, i giganti a ridosso del weekend

Inizialmente si era ipotizzato uno slittamento uniforme di una settimana per tutte e tre le big, ma le decisioni finali hanno preso strade differenti:

Atletico Madrid . Ha trovato un accordo con il Malaga per scendere in campo nel turno infrasettimanale, debuttando ufficialmente mercoledì 19 agosto .

. Ha trovato un accordo con il Malaga per scendere in campo nel turno infrasettimanale, debuttando ufficialmente . Real Madrid . Esordirà nel fine settimana successivo, precisamente sabato 22 agosto , nella sfida che lo vedrà opposto alla Real Sociedad.

. Esordirà nel fine settimana successivo, precisamente , nella sfida che lo vedrà opposto alla Real Sociedad. Barcellona. Comincerà la sua stagione domenica 23 agosto, affrontando nel match di debutto l’Athletic Club di Bilbao.