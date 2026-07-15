Antonio Silva, niente Serie A (ancora una volta): è fatta per il suo passaggio al Bournemouth. Tutti i dettagli

Antonio Silva non giocherà in Serie A. Il difensore vola al Bournemouth in Premier League, ultimissime novità

Il Bournemouth si appresta a mettere a segno uno dei colpi più importanti e significativi di questa sessione estiva di calciomercato. La compagine inglese della Premier League è infatti a un passo dal definire l’acquisto di António Silva, talentuoso difensore centrale di proprietà del Benfica e della Nazionale portoghese. La trattativa ha registrato un’accelerazione decisiva nelle ultime ore, portando le parti a ridosso della fumata bianca definitiva secondo Fabrizio Romano.

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L’accordo con il calciatore e la sinergia tra i club

L’operazione è ormai entrata nella sua fase caldissima. I dirigenti dei Cherries hanno infatti già raggiunto un accordo totale sui termini personali con l’entourage del calciatore, che ha accolto con grande entusiasmo la prospettiva di misurarsi con il palcoscenico della Premier League.

Parallelamente, anche i contatti diplomatici tra il Bournemouth e il Benfica si sono intensificati notevolmente. Le due società sono ormai vicinissime all’intesa definitiva sulle cifre del trasferimento e sulla struttura dell’operazione. L’affare, che si preannuncia particolarmente oneroso vista l’altissima valutazione del cartellino del centrale, andrà a rinforzare in modo sensazionale il pacchetto arretrato a disposizione dello staff tecnico inglese, regalando alla piazza un profilo di caratura internazionale.

Firme rimandate: la strategia del Benfica

Nonostante l’ottimismo che circonda la trattativa e la vicinanza temporale alla chiusura, i tifosi del club inglese dovranno avere ancora un po’ di pazienza prima di vedere l’annuncio ufficiale. Non sono previste firme durante questa settimana: la dirigenza del Benfica ha infatti chiarito che concederà il via libera definitivo per il trasferimento del classe 2003 verso il Bournemouth soltanto più avanti. Una scelta dettata probabilmente dalla necessità del club di Lisbona di sistemare alcune questioni interne alla rosa o di coprire lo slot in uscita prima di autorizzare formalmente la partenza del proprio gioiello.

Un rinforzo di livello assoluto per la Premier League

L’imminente arrivo di António Silva rappresenta un vero e proprio manifesto delle ambizioni del Bournemouth per la nuova stagione. Cresciuto nel prestigioso vivaio delle Aquile portoghesi, il centrale si è imposto giovanissimo come uno dei difensori moderni più completi d’Europa, abile sia in fase di marcatura pura sia nella costruzione del gioco dal basso. Con questo colpo di mercato, il club inglese si assicura un presente di assoluta affidabilità e un futuro radioso per la propria retroguardia.