Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Fiorentina Frosinone Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Monza Napoli Parma Roma Sassuolo Torino Udinese Venezia

Calciomercato

Milan, il progetto di Cardinale convince Modric: il mercato può cambiare il suo futuro. Il retroscena

Published

4 ore ago

on

By

Modric

Modric apprezza la strategia rossonera: gli acquisti e l’ambizione di tornare a vincere lo spingono verso la permanenza

Il futuro di Luka Modric sembra sempre più orientato verso la permanenza al Milan, e dietro questa scelta ci sarebbe soprattutto la fiducia nel nuovo progetto costruito dalla società. Più che gli aspetti economici o contrattuali, ad aver fatto la differenza sarebbero le mosse di Gerry Cardinale, deciso a rilanciare le ambizioni del club dopo una stagione al di sotto delle aspettative.

LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato

La mancata qualificazione alla Champions League e l’assenza di trofei avevano lasciato profonde delusioni nello spogliatoio, ma la proprietà avrebbe risposto con un messaggio chiaro: l’obiettivo è tornare a vincere. Un concetto ribadito più volte da Cardinale e tradotto in un mercato mirato a rafforzare la rosa.

Secondo le indiscrezioni, Modric avrebbe apprezzato la direzione intrapresa dal club. L’arrivo di Ruben Amorim in panchina, i contatti positivi con il tecnico e gli investimenti su profili di qualità come Gonçalo Ramos e Mario Gila avrebbero trasmesso al centrocampista croato la sensazione di un Milan intenzionato a competere ai massimi livelli.

La convinzione della società nel costruire una squadra più forte avrebbe quindi avuto un peso determinante nelle riflessioni del Pallone d’Oro croato. I presupposti per proseguire insieme sembrano esserci tutti e, salvo sorprese, nelle prossime settimane potrebbe arrivare l’intesa definitiva per prolungare l’avventura di Modric in rossonero.

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:
Change privacy settings
×