Modric apprezza la strategia rossonera: gli acquisti e l’ambizione di tornare a vincere lo spingono verso la permanenza

Il futuro di Luka Modric sembra sempre più orientato verso la permanenza al Milan, e dietro questa scelta ci sarebbe soprattutto la fiducia nel nuovo progetto costruito dalla società. Più che gli aspetti economici o contrattuali, ad aver fatto la differenza sarebbero le mosse di Gerry Cardinale, deciso a rilanciare le ambizioni del club dopo una stagione al di sotto delle aspettative.

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La mancata qualificazione alla Champions League e l’assenza di trofei avevano lasciato profonde delusioni nello spogliatoio, ma la proprietà avrebbe risposto con un messaggio chiaro: l’obiettivo è tornare a vincere. Un concetto ribadito più volte da Cardinale e tradotto in un mercato mirato a rafforzare la rosa.

Secondo le indiscrezioni, Modric avrebbe apprezzato la direzione intrapresa dal club. L’arrivo di Ruben Amorim in panchina, i contatti positivi con il tecnico e gli investimenti su profili di qualità come Gonçalo Ramos e Mario Gila avrebbero trasmesso al centrocampista croato la sensazione di un Milan intenzionato a competere ai massimi livelli.

La convinzione della società nel costruire una squadra più forte avrebbe quindi avuto un peso determinante nelle riflessioni del Pallone d’Oro croato. I presupposti per proseguire insieme sembrano esserci tutti e, salvo sorprese, nelle prossime settimane potrebbe arrivare l’intesa definitiva per prolungare l’avventura di Modric in rossonero.