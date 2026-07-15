La società valuta un prestito oneroso per il talento brasiliano Endrick: Gasperini potrebbe avere un jolly offensivo di grande prospettiva

La Roma continua a muoversi sul mercato con l’obiettivo di consegnare a Gian Piero Gasperini un reparto offensivo ancora più competitivo. Tra i profili finiti nel mirino della dirigenza giallorossa sarebbe emerso anche Endrick, promettente attaccante brasiliano di proprietà del Real Madrid.

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Secondo le ultime indiscrezioni della Gazzetta dello Sport, il club capitolino starebbe seguendo il classe 2006 già da diversi giorni, lavorando con discrezione per capire se esistano i margini per intavolare una trattativa. L’idea sarebbe quella di impostare l’operazione sulla base di un prestito oneroso, formula che potrebbe convincere il Real Madrid a concedere il giovane talento per una stagione.

A favorire questa ipotesi potrebbe essere il limitato spazio che Endrick rischia di trovare nella rosa dei Blancos, ricca di campioni nel reparto offensivo. La Roma spera quindi di sfruttare questa situazione per regalarsi uno dei prospetti più interessanti del calcio internazionale.

Dal punto di vista tattico, Endrick rappresenterebbe una soluzione estremamente versatile. Il brasiliano può infatti agire sia da centravanti sia da seconda punta, offrendo a Gasperini un’alternativa di qualità e consentendo di gestire al meglio le rotazioni, soprattutto quando Donyell Malen avrà bisogno di rifiatare.

L’operazione resta comunque complicata, anche perché sul giocatore ci sarebbe l’interesse di altri club. La dirigenza giallorossa, però, continua a monitorare la situazione con attenzione nella speranza di trasformare quella che oggi è un’idea di mercato in una trattativa concreta.