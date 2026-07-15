Il tecnico di 78 anni apre a un prolungamento: «Se continuo, sarà solo sulla panchina della nazionale»

L’avventura di Dick Advocaat sulla panchina del Curaçao potrebbe non essere ancora giunta al capolinea. Nonostante la partecipazione alla Coppa del Mondo sembrasse il palcoscenico ideale per il suo addio definitivo al calcio, l’esperto allenatore di 78 anni ha deciso di lasciare aperta la porta a una possibile permanenza. In un’intervista rilasciata a Curacao.nu, l’infaticabile tecnico olandese ha chiarito la propria posizione: «Non dico di no a priori».

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Il tecnico ha tuttavia voluto frenare i facili entusiasmi, precisando di non aver ancora preso una decisione formale e definitiva: «Ho bisogno di ancora un po’ di tempo per riflettere».

L’orgoglio per il percorso Mondiale

Advocaat ha tracciato un bilancio estremamente positivo dell’esperienza iridata alla guida della selezione caraibica. Durante la fase a gironi, il Curaçao è riuscito a strappare uno storico punto grazie al pareggio per 0-0 contro l’Ecuador.

Il tecnico si è detto ampiamente soddisfatto del lavoro svolto dai suoi ragazzi:

Ha definito il Mondiale come un’esperienza straordinaria , esaltando la coesione del gruppo e l’atteggiamento mostrato in campo.

, esaltando la coesione del gruppo e l’atteggiamento mostrato in campo. Esclusa la gara d’esordio contro la corazzata Germania, la squadra si è comportata egregiamente .

. Curaçao è riuscito a tenere testa e a limitare senza troppi affanni avversari di livello assoluto come l’Ecuador e la Costa d’Avorio.

Niente Olanda nel futuro: ad agosto la decisione finale

Nelle ultime settimane erano rimbalzate sui social network alcune indiscrezioni riguardanti un suo possibile ritorno su una panchina del campionato olandese. Advocaat ha smentito categoricamente queste voci, dichiarando di non saperne nulla e ipotizzando che si sia trattato di speculazioni create ad arte da terzi. Ha poi ribadito che l’unica opzione per il suo futuro resta il Curaçao.

L’età avanzata non rappresenta affatto un limite per l’allenatore, che ha rassicurato tutti sulle sue condizioni: «Fisicamente mi sento benissimo, quindi questo non è assolutamente un problema». La federazione calcistica di Curaçao ha già comunicato che una decisione definitiva sulla guida tecnica verrà presa e ufficializzata nel corso del mese di agosto.