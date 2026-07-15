Udinese, summit tra l’agente di Zaniolo e Pozzo: tensioni sul contratto e futuro in bilico mentre Milan e Juve pronte a intervenire

L’incertezza tra Nicolò Zaniolo e Udinese non accenna a placarsi. Quello che sembrava un capitolo chiuso dopo il riscatto dal Galatasaray si è trasformato in un nuovo caso, questa volta legato ai dettagli economici del contratto firmato dall’attaccante.

Al centro della disputa c’è la struttura dell’accordo: l’ingaggio previsto, pari a 1,8 milioni di euro a stagione, include una parte variabile di circa 300 mila euro legata al raggiungimento di specifici bonus. Proprio l’analisi di queste clausole avrebbe fatto esplodere la tensione, con Zaniolo irritato per alcune condizioni che ritiene non coerenti con quanto pattuito inizialmente.

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La situazione ha riaperto un fronte inatteso in casa Udinese, che pensava di aver blindato l’attaccante dopo l’operazione con il Galatasaray. Invece, il nodo economico rischia di diventare un caso di mercato, con il club friulano chiamato a gestire un giocatore scontento e un contratto che necessita di chiarimenti. La frattura, al momento, non sembra insanabile, ma il clima è tutt’altro che sereno e il futuro di Zaniolo torna improvvisamente in bilico.

In questo contesto, Milan e Juventus osservano con attenzione. Entrambe le società hanno già manifestato interesse in passato e ora restano alla finestra, pronte a intervenire qualora la situazione dovesse precipitare. Per i rossoneri, Zaniolo rappresenterebbe un profilo utile per aumentare la qualità offensiva; per i bianconeri, un’opportunità di mercato da valutare in relazione alle strategie sul reparto avanzato.

Il caso Zaniolo, dunque, è tutt’altro che chiuso. Udinese e giocatore dovranno trovare un punto d’incontro, ma il mercato è pronto ad approfittare di ogni crepa. E la sensazione è che la vicenda possa ancora riservare sviluppi significativi.



