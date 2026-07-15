Aubameyang torna in Spagna: accordo in chiusura con il Deportivo La Coruña, il Dépor punta sull’ex Barça per il rilancio in Liga

Pierre-Emerick Aubameyang è pronto a tornare in Spagna. Dopo l’esperienza al Barcellona, l’attaccante gabonese giocherà nuovamente in Liga, questa volta con la maglia del Deportivo La Coruña, storico club appena tornato nel massimo campionato dopo anni complessi e una risalita che ha riportato entusiasmo in Galizia. Per il Dépor si tratta di un colpo di grande visibilità, utile a dare peso internazionale a una rosa che dovrà misurarsi con un livello competitivo altissimo.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Secondo quanto riportato da Footmercato e rilanciato da Matteo Moretto, Aubameyang si trasferisce al Deportivo per 1,5 milioni di euro a titolo definitivo. In squadra troverà Lorenzo Amatucci, centrocampista italiano acquistato pochi giorni fa dalla Fiorentina per 2,5 milioni dopo il prestito positivo al Las Palmas: un innesto che testimonia la volontà del club di costruire un gruppo giovane ma con elementi di esperienza e personalità.

La stagione appena conclusa con il Marsiglia conferma che Aubameyang è ancora un giocatore capace di incidere. Nel 2025/26 ha chiuso con una “doppia doppia” in tutte le competizioni: 14 gol e 10 assist in 41 partite, numeri che lo hanno reso uno dei riferimenti offensivi dell’OM. In Ligue 1 ha registrato 10 reti e 6 assist in 30 gare, mantenendo una continuità di rendimento che ha convinto il Deportivo a puntare su di lui per guidare l’attacco nella stagione del ritorno in Liga.

Il trasferimento rappresenta un’opportunità per entrambe le parti: Aubameyang ritrova un campionato che conosce bene e un contesto dove può essere leader tecnico e carismatico; il Deportivo, invece, aggiunge alla propria rosa un giocatore di livello internazionale, capace di portare gol, esperienza e un’identità offensiva chiara.