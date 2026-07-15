Francia, definito il calendario per la firma di Zidane: il nuovo ct è pronto a prendere in mano i Bleus

La Federazione Francese si prepara a vivere una svolta storica. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, tutto è già stato pianificato nei dettagli: al termine della Coppa del Mondo verranno firmati i documenti formali che sanciranno l’inizio dell’era Zinedine Zidane sulla panchina dei Bleus. Un passaggio che non arriva come sorpresa, ma come la naturale conclusione di un percorso iniziato mesi fa.

Zidane, infatti, non ha mai preso in considerazione altre proposte. Negli ultimi otto mesi ha declinato ogni offerta, ogni tentativo di convincimento, ogni progetto alternativo. La sua volontà è sempre stata chiara: allenare la Francia, riportare la nazionale che ha guidato da giocatore ai vertici del calcio mondiale anche da commissario tecnico. Una scelta di cuore, di identità, di appartenenza.

La fine del ciclo Deschamps: 14 anni di storia

Il cambio della guardia arriva al termine di un ciclo lunghissimo. Didier Deschamps saluterà dopo 14 anni di panchina, un arco temporale che nel calcio moderno ha pochi paragoni. Dal 2012 al 2026 ha costruito una Francia vincente, solida, riconoscibile, capace di arrivare in fondo a quasi tutte le competizioni disputate.

La finale per il terzo posto dei Mondiali, in programma sabato contro la perdente di Inghilterra–Argentina, sarà la sua ultima partita da ct. Un addio che chiude un’epoca e apre inevitabilmente un nuovo capitolo, con emozioni e aspettative che si intrecciano.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Perché proprio Zidane: identità, carisma, progetto

La scelta di puntare su Zidane non è solo tecnica, ma profondamente simbolica. Zizou rappresenta la Francia calcistica come pochi altri: campione del mondo, campione d’Europa, icona globale, allenatore capace di vincere tutto con il Real Madrid.

La Federazione vuole costruire attorno a lui un progetto di lungo periodo, fondato su tre pilastri:

Identità — Zidane incarna la cultura calcistica francese, la sua eleganza, la sua ambizione.

— Zidane incarna la cultura calcistica francese, la sua eleganza, la sua ambizione. Carisma — la capacità di gestire grandi campioni e grandi pressioni è già stata dimostrata.

— la capacità di gestire grandi campioni e grandi pressioni è già stata dimostrata. Progetto tecnico — una Francia moderna, aggressiva, con una visione chiara e una struttura definita.

Una transizione delicata ma inevitabile

Il passaggio da Deschamps a Zidane non è solo un cambio di allenatore: è un cambio di paradigma. Deschamps ha costruito una Francia pragmatica, solida, spesso cinica. Zidane porta con sé un’idea più fluida, più tecnica, più orientata al talento.

La Federazione dovrà gestire una transizione che coinvolge giocatori, staff, metodologia e comunicazione. Ma la convinzione è totale: Zidane è l’uomo giusto per aprire un nuovo ciclo.

L’era Zidane sta per cominciare

Con la firma dei documenti dopo il Mondiale, la Francia entrerà ufficialmente nella sua nuova fase. Una fase che porta con sé attesa, entusiasmo, curiosità e un inevitabile carico di responsabilità.

Zidane torna dove tutto è iniziato: al centro del progetto calcistico francese. E questa volta, non da numero 10. Ma da guida tecnica. Sta per cominciare l’era Zidane.



