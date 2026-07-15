Real Madrid, 138 milioni senza cessioni eccellenti: la cantera diventa il motore del calciomercato attuale

Il Real Madrid continua a rappresentare uno dei modelli più virtuosi del calcio europeo, capace di coniugare ambizione sportiva e sostenibilità economica. La strategia adottata negli ultimi anni sulla cantera si conferma una risorsa decisiva: valorizzare i giovani, inserirli nel sistema tecnico del club e poi cederli al momento opportuno mantenendo clausole di riacquisto o percentuali sui diritti futuri.

Una politica che permette ai Blancos di generare liquidità senza sacrificare i protagonisti della prima squadra, preservando competitività e continuità.

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Mentre la società prepara un mercato di altissimo profilo, con gli arrivi di Denzel Dumfries, Marc Cucurella, Ibrahima Konaté e Bernardo Silva e con Michael Olise tra gli obiettivi principali, il Real ha già incassato circa 138 milioni di euro grazie alle operazioni legate ai talenti del vivaio. Il tesoretto nasce da una serie di cessioni mirate:

Nico Paz al Como per 60 milioni, Víctor Muñoz al Liverpool per 20, Mario Gila al Milan e Álvaro Rodríguez al Bournemouth per 15 ciascuno, Álex Jiménez ancora al Bournemouth per 12,5, Víctor Valdepeñas alla Fiorentina per 8, Mario Martín al Getafe per 3,5 e Fran García al Real Betis per 4 milioni. Una sequenza di operazioni che testimonia la capacità del club di trasformare la formazione dei giovani in un asset economico strategico.

Il Real Madrid ha costruito negli anni un modello che unisce scouting, programmazione e gestione finanziaria. I giovani vengono inseriti in un percorso tecnico che ne aumenta il valore, poi ceduti in contesti dove possono giocare con continuità, mantenendo però un legame contrattuale che consente al club di beneficiare di eventuali esplosioni future.

È una filosofia che permette di finanziare gran parte della campagna acquisti senza intaccare la struttura della squadra, garantendo al tempo stesso una rosa competitiva e un bilancio solido.

Una gestione lungimirante che conferma il Real Madrid come riferimento assoluto anche fuori dal campo.