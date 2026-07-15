L’Al Hilal rilancia su Lucumì: il Bologna prende tempo, mentre la Juventus valuta se poter davvero competere con la potenza economica araba

Il mercato dei difensori centrali si arricchisce di un nuovo scenario attorno a Jhon Lucumì, protagonista di una stagione di altissimo livello con il Bologna e già nel mirino di diversi club europei. Juventus e Inter avevano mosso i primi passi nelle scorse settimane, valutando il colombiano come rinforzo ideale per elevare la qualità dei rispettivi reparti arretrati. Nelle ultime ore, però, è emerso un inserimento pesante: l’Al Hilal, forte di una disponibilità economica superiore, ha manifestato un interesse concreto, come riportato da Gianluigi Longari.

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Il Bologna, consapevole del valore del giocatore e delle ottime prestazioni offerte anche ai Mondiali con la Colombia, ha scelto una strategia attendista. L’obiettivo è massimizzare la cessione, evitando di svendere uno dei pilastri della difesa in vista della prossima stagione. La presenza dell’Al Hilal complica i piani dei club italiani: il club saudita può presentare offerte capaci di far vacillare sia le richieste della dirigenza rossoblù sia la volontà del calciatore, attratto dalla possibilità di un contratto economicamente molto vantaggioso.

La Juventus continua a monitorare la situazione con pazienza, pronta a inserirsi solo se si creeranno le condizioni ideali per un’operazione sostenibile dal punto di vista tecnico e finanziario. L’Inter, che considera Lucumì un profilo perfetto per ampliare le rotazioni difensive, osserva con attenzione l’evoluzione del quadro, consapevole che la concorrenza internazionale potrebbe cambiare le dinamiche del mercato.

La vicenda resta in costante divenire. La capacità di Lucumì di garantire solidità, letture difensive e continuità lo rende un profilo appetibile per qualsiasi progetto ambizioso. Le prossime settimane saranno decisive: la forza economica dei club esteri e la strategia del Bologna si intrecceranno in un mercato sempre più globale, dove ogni dettaglio può determinare il futuro di uno dei difensori più richiesti della Serie A.