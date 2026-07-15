Liberali al Como, è ufficiale: firma fino al 2031 per il talento classe 2007

Liberali al Como, è stata ufficializzata la firma fino al 2031 del classe 2007. Comunicato ufficiale e prime parole

Il Como guarda con decisione al futuro e mette a segno un importantissimo colpo in prospettiva per il proprio reparto offensivo. Il club lariano ha infatti annunciato ufficialmente il raggiungimento di un accordo per l’ingaggio a titolo definitivo del promettente centrocampista offensivo Mattia Liberali. Il giovane talento italiano ha firmato un contratto a lungo termine che lo legherà ai colori azzurri fino al 2031, a testimonianza della grande fiducia che la società ripone nelle sue doti tecniche.

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Il percorso di Liberali: dal vivaio del Milan alla consacrazione

Nato nel 2007, Liberali è considerato uno dei profili più interessanti della sua generazione. Cresciuto calcisticamente nel prestigioso settore giovanile del Milan, il fantasista ha successivamente vissuto una tappa fondamentale per la sua maturazione tra i professionisti con la maglia del Catanzaro.

In Calabria, nella passata stagione, il classe 2007 ha messo in mostra tutto il proprio repertorio collezionando 24 presenze, impreziosite da tre gol e quattro assist. Dotato di grande tecnica individuale e spiccata creatività, Liberali vanta già una solida esperienza internazionale a livello giovanile: ha infatti compiuto l’intera trafila delle Nazionali giovanili azzurre, partecipando di recente anche all’Europeo Under 19 con l’Italia.

Le parole di Cesc Fàbregas

L’allenatore dei lariani, Cesc Fàbregas, ha espresso enorme soddisfazione per l’arrivo del fantasista, delineando le caratteristiche che lo rendono ideale per la sua idea di calcio:

“Mattia è un calciatore creativo con eccellenti doti tecniche e sicurezza in fase di possesso. Lavora bene giocando negli spazi stretti, crea occasioni e contribuisce nell’ultimo terzo di campo. Crediamo che le sue qualità siano perfette per il nostro sistema, lavoreremo per far proseguire il suo percorso di crescita”.

L’entusiasmo del giocatore: l’obiettivo è crescere al Sinigaglia

Anche per lo stesso Mattia Liberali l’approdo in riva al lago rappresenta una tappa stimolante e ricca di fascino per la propria carriera calcistica. Il neo acquisto azzurro ha commentato così l’inizio di questa nuova avventura:

“È una grande emozione poter iniziare il mio percorso al Como. Ho tanta voglia di crescere e migliorare e in questo ho trovato tanti punti in comune con il club. Inoltre ho parlato con il mister e la filosofia di gioco penso sia perfetta per me. Non vedo l’ora di scendere in campo al Sinigaglia e conoscere i tifosi”