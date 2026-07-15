Real Madrid, clamoroso Olise: vuole i Blancos in estate, asse caldo col Bayern Monaco. L’indiscrezione scuote il mercato!

Real Madrid, l’indiscrezione su Michael Olise scuote il mercato! Vuole trasferirsi nei Blancos, cosa sta succedendo

Il calciomercato estivo si accende con una clamorosa indiscrezione che promette di infiammare le prossime settimane e ridisegnare gli equilibri del calcio europeo. Al centro dei riflettori c’è Michael Olise, stella della Nazionale francese e del Bayern Monaco, il quale avrebbe espresso una chiara e netta preferenza per il proprio futuro immediato: il fantasista vuole unirsi al Real Madrid quest’estate secondo Santi Aouna di Footmercato.

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L’esterno offensivo ritiene che il club spagnolo rappresenti il palcoscenico perfetto per continuare la sua crescita professionale e consacrarsi definitivamente nell’élite del calcio mondiale. Dal canto suo, la dirigenza del Real Madrid è pronta a fare follie e desidera realizzare un trasferimento record pur di assicurarsi le prestazioni del talento transalpino, aggiungendo un altro tassello di valore assoluto a una rosa già stellare.

Il doppio binario del Bayern Monaco: inattaccabile ma non troppo

La situazione in casa tedesca è tuttavia complessa e caratterizzata da strategie parallele. La posizione ufficiale del Bayern Monaco al momento è di assoluta chiusura: per la dirigenza bavarese, infatti, Olise è incedibile. Dietro la facciata di fermezza mostrata ai media, però, la realtà di mercato si rivela molto più sfumata e pragmatica.

Se da un lato i vertici del club tedesco vorrebbero blindare il proprio gioiello e spingono per prolungare il suo contratto in scadenza, dall’altro si stanno muovendo cautelativamente dietro le quinte. Per non farsi trovare impreparati di fronte a un’eventuale rottura o a un’offerta irrinunciabile da parte dei Blancos, i bavaresi hanno parallelamente già preso contatti con i possibili sostituti nel corso di questa sessione di mercato.

Il vertice decisivo dopo la Coppa del Mondo

Il destino del forte esterno offensivo francese non si deciderà comunque in tempi brevissimi. Bisognerà attendere ancora qualche settimana prima di assistere alla stretta finale di questa intrigante soap opera di mercato.

Secondo quanto appreso da fonti vicine all’entourage del giocatore, Olise discuterà con i suoi dirigenti dopo la Coppa del Mondo. Sarà solo al termine della prestigiosa manifestazione iridata che le parti si siederanno ufficialmente attorno a un tavolo per fare chiarezza. In quella sede, il calciatore esporrà la propria volontà di trasferirsi in Spagna, costringendo il Bayern Monaco a prendere una decisione definitiva tra la permanenza forzata e una cessione a cifre stratosferiche.