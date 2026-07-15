Chi è John Kennedy, nuovo obiettivo della Lazio per rinforzare l’attacco di Sarri. La sua storia e l’identikit tecnico

Chi è John Kennedy, la storia e l’identikit tecnico del nuovo obiettivo della Lazio. Quello che c’è da sapere

La Lazio guarda con grande interesse al mercato sudamericano per rimodellare il proprio attacco. Nelle ultime ore – secondo Di Marzio – sono stati registrati i primi contatti tra il club biancoceleste e l’entourage di John Kennedy, talentuoso attaccante classe 2002 di proprietà del Fluminense. Ma chi è davvero questo giovane calciatore che sta accendendo i radar di mercato della Capitale?

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L’eroe della Copa Libertadores 2023

Nato a Itaúna nel maggio del 2002, John Kennedy Batista de Souza è già una leggenda vivente per i tifosi del Tricolor Carioca. Il suo nome rimarrà per sempre impresso nella storia del Fluminense grazie alla notte magica del 4 novembre 2023: subentrato dalla panchina nella finale di Copa Libertadores contro il Boca Juniors, ha siglato nei tempi supplementari il gol del definitivo 2-1 con una splendida conclusione al volo, regalando al club di Rio de Janeiro il primo storico trofeo continentale della sua storia. È un calciatore che ama i grandi palcoscenici e che sa esaltarsi nelle sfide da “dentro o fuori”.

Caratteristiche tecniche: velocità e imprevedibilità

Dal punto di vista tattico, John Kennedy incarna l’archetipo dell’attaccante moderno, rapido e letale negli spazi:

Duttilità tattica: Pur nascendo come punta centrale , la sua straordinaria mobilità gli permette di svariare su tutto il fronte offensivo, agendo con efficacia anche da seconda punta o da esterno d’attacco.

Pur nascendo come , la sua straordinaria mobilità gli permette di svariare su tutto il fronte offensivo, agendo con efficacia anche da seconda punta o da esterno d’attacco. Esplosività fisica: Dotato di un’ accelerazione palla al piede fulminea, è un profilo micidiale in contropiede e vanta un ottimo dribbling nello stretto.

Dotato di un’ fulminea, è un profilo micidiale in contropiede e vanta un ottimo dribbling nello stretto. Fiuto del gol: Ha una spiccata facilità di calcio con entrambi i piedi e una freddezza sotto porta fuori dal comune per la sua età.

Talento e temperamento: una scommessa da top club

Come per molti giovani talenti brasiliani, la crescita di John Kennedy è stata accompagnata da un carattere esuberante e da qualche intemperanza extra-campo che ne ha talvolta rallentato la continuità. Proprio per questo, il trasferimento in Europa potrebbe rappresentare la svolta definitiva per la sua maturazione. Per la Lazio, l’acquisto di questo gioiello rappresenterebbe una scommessa affascinante e un investimento di altissimo profilo per il presente e per il futuro.