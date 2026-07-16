Pirlo è la scelta di Maldini per la panchina dell’Italia: incontro in programma con Malagò, quando arriverà la decisione sul ct. E rispunta Buffon

Andrea Pirlo è stato scelto da Paolo Maldini per guidare la rinascita in panchina della Nazionale italiana. Tutti i dettagli

La ricerca del nuovo commissario tecnico per la Nazionale italiana è giunta a un momento di svolta decisivo. Non c’è ancora la fumata bianca ufficiale, ma il calcio azzurro ha finalmente un punto fermo da cui ripartire: Paolo Maldini, nel suo ruolo di direttore tecnico e presidente del Club Italia, ha indicato chiaramente Andrea Pirlo come il profilo ideale per guidare il nuovo ciclo della Nazionale secondo La Gazzetta dello Sport.

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Il piano di Maldini e il contatto con Malagò

In queste ore si susseguono colloqui fitti e contatti telefonici costanti tra Maldini, l’advisor azzurro Leonardo e Giovanni Malagò, presidente della FIGC dallo scorso 22 giugno. Maldini ha illustrato nel dettaglio i motivi che lo spingono a puntare sull’”architetto” del Mondiale 2006 per la complessa missione che conduce al Mondiale 2030.

Per l’ex capitano rossonero, Pirlo è da sempre un “visionario dai piedi per terra”, dotato della giusta dose di coraggio, intraprendenza e caratura internazionale. Nonostante un’esperienza d’esordio sulla panchina della Juventus priva di scudetto ma non fallimentare, e il successivo passaggio allo United FC di Dubai, Pirlo viene ritenuto l’uomo perfetto per avviare una rivoluzione silenziosa ma profonda.

Il ruolo di Malagò: tra Pirlo e la suggestione Mancini

La palla passa ora a Giovanni Malagò. Il numero uno della Federazione ha inaugurato una nuova era in cui la scelta del CT deve scaturire da una sintesi condivisa con i vertici dell’area tecnica, e non da una decisione solitaria dello stesso presidente.

Sebbene Malagò sia storicamente legato da profonda stima a Roberto Mancini (presente nella “shortlist” dei candidati insieme ad Antonio Conte), il presidente della FIGC ha accolto la proposta di Maldini. In agenda è già stato fissato un incontro tra Malagò e Pirlo per definire programmi e intesa. L’accordo si inserisce in una più ampia riorganizzazione che prevede anche la creazione di un “presidio” federale a Milano, nella sede della Lega Serie A, per agevolare il lavoro quotidiano dei direttori.

Fumata bianca a breve: spunta anche Gigi Buffon

I tempi stringono. La decisione definitiva sul nuovo commissario tecnico è attesa per l’inizio della prossima settimana, in coincidenza con l’Assemblea dei club di Serie A. Nel nuovo organigramma federale, volto a rilanciare il sistema Italia a partire dalla Nations League di settembre, potrebbe trovare spazio anche un’altra leggenda azzurra come Gigi Buffon. La scommessa Pirlo è pronta a partire, con l’obiettivo di riportare l’Italia nell’élite del calcio mondiale.