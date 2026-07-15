Roma, Cristante e Mancini verso il rinnovo: accordi quasi definiti e quadro completo sulle nuove durate contrattuali

La Roma continua a muoversi con decisione sul fronte dei rinnovi, consapevole che la stabilità del progetto tecnico passa anche dalla conferma dei propri leader.

In questo contesto si inseriscono le trattative ormai ai dettagli per Bryan Cristante e Gianluca Mancini, due dei pilastri più riconoscibili della rosa giallorossa. Entrambi sono a un passo dal prolungamento: per Cristante è pronto un accordo fino al 2028, mentre Mancini si legherà al club fino al 2029. Mancano soltanto le firme, ma la volontà comune è chiara e condivisa.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

La scelta della Roma non è casuale. Cristante e Mancini rappresentano due figure centrali non solo dal punto di vista tecnico, ma anche sotto il profilo della leadership interna. Il centrocampista è da anni uno dei giocatori più utilizzati, punto di riferimento per equilibrio, continuità e capacità di adattarsi a più ruoli.

Il difensore, invece, è diventato uno dei simboli della mentalità della squadra, leader emotivo e tecnico della retroguardia, oltre che voce autorevole nello spogliatoio.

Il doppio rinnovo si colloca nel percorso già tracciato dal club nelle ultime settimane, con la conferma di Paulo Dybala come primo tassello di una strategia più ampia. La dirigenza giallorossa sta infatti lavorando per consolidare l’ossatura della squadra, blindando i giocatori più rappresentativi e garantendo continuità a un progetto che punta a crescere senza perdere i propri riferimenti.

L’obiettivo è chiaro: costruire una Roma solida, riconoscibile e competitiva nel medio-lungo periodo, evitando di dover ripartire ogni estate da zero.

In un mercato sempre più dinamico e imprevedibile, la scelta di puntare sulla continuità assume un valore strategico. Cristante e Mancini incarnano lo spirito della Roma e la loro permanenza contribuisce a dare stabilità a un gruppo che vuole confermarsi ad alti livelli.

Con questi rinnovi, il club manda un segnale forte: il progetto non si basa solo sui nuovi acquisti, ma sulla valorizzazione e sulla conferma dei propri leader.