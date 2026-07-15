Polemiche negli Stati Uniti per i match alle 15:00: tifosi dei paesi ospitanti costretti a saltare le semifinali per il lavoro

La febbre del Mondiale ha travolto gli Stati Uniti in questa straordinaria estate calcistica, ma moltissimi appassionati rischiano di perdersi la supersfida di mercoledì tra Inghilterra e Argentina. Il fischio d’inizio della semifinale è infatti fissato per le 15:00 del fuso orario della costa est (le 12:00 nel fuso del Pacifico), una collocazione temporale lontana dai blocchi di prima serata e che coincide con il pieno orario scolastico e lavorativo sul territorio americano.

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La decisione ha scatenato fortissime polemiche. Master Tesfatsion, noto conduttore di talkSPORT, ha definito la gestione del calendario una vera e propria «offesa» per gli appassionati dei paesi organizzatori. Durante la trasmissione The S Word*, Tesfatsion ha espresso senza giri di parole tutta la sua frustrazione: «Avere semifinali del calibro di Inghilterra-Argentina e Francia-Spagna rappresenta lo scenario migliore che si potesse desiderare. Il problema è che nei paesi ospitanti queste partite si giocano alle 15:00 di martedì e mercoledì. È un abominio che dimostra come si continui a privilegiare i tifosi europei e i loro fusi orari, ignorando lo straordinario sforzo organizzativo compiuto da Canada, Messico e Stati Uniti. La maggior parte delle persone dovrà seguire i match al lavoro o prendere un permesso a metà giornata. È una scelta semplicemente ridicola».

La replica e il record di ascolti a rischio

Il torneo nordamericano ha finora registrato ascolti record per l’emittente Fox Sports. Tuttavia, la scelta di posizionare le semifinali nel primo pomeriggio — con la Spagna che martedì ha già superato la Francia nel primo dei due confronti — rischia di raffreddare l’entusiasmo in vista della finalissima di domenica.

Di fronte alle obiezioni del co-conduttore Will Gavin, il quale ha ricordato che questi orari garantiscono la prima serata in Europa e massimizzano l’audience globale di miliardi di spettatori, Tesfatsion ha ribattuto sottolineando come i tifosi europei, compresi quelli inglesi, non abbiano avuto problemi ad adattarsi a partite trasmesse a notte fonda nelle prime fasi del torneo.