Moviola Inghilterra Argentina: gli episodi dubbi del match, valido per la semifinale dei Mondiali 2026

La moviola di Inghilterra Argentina, con gli episodi dubbi della sfida valida per la semifinale dei Mondiali 2026. Arbitro dell’incontro Ismail Elfath.

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PRIMO TEMPO

Diversi contatti già dai primi secondi e non sono trascorsi ancora 3 minuti che già si accende un principio di rissa, l’innesco è stato Enzo Fernandez con un intervento su Anderson. Evidente da subito che sui corner le trattenute sono tante. Molti falli nei primi 10 minuti, le due squadre non mollano un pallone, non lo lasciano mai giocare senza andare in aggressione. Scontro tra Rogers e Lisandro Martinez a palla lontana, davvero difficile dirigere l’incontro: Elfath va a parlare a Paredes, uno dei più esaltati in questo inizio. Primo fuorigioco del match al 14′, è di Simeone. Sono 7 i falli nei primi 10 minuti: è record in una gara del Mondiale! Step on foot di Bellingham su Mac Allister, l’arbitro non estrae il giallo perché non particolarmente violento. Nonostante le raccomandazioni preventive di Elfath, sul corner dell’Argentina c’è una carica su Pickford. Dopo la pausa di primo tempo non cambia il tono agonistico, non sempre Elfath interviene. Applauso ironico di Tuchel all’indirizzo dell’arbitro quando fischia una punizione a Bellingham, sottolineando che è la prima volta che punisce una scorrettezza argentina. Finalmente arriva un giallo al 37′ quando Messi va via di forza e all’ennesimo dribbling riceve uno sgambetto di Anderson. Cinque minuti dopo arriva il cartellino anche per un argentino: il reo è Lisandro Martinez che trattiene per la maglia Rogers all’inizio di una ripartenza. Abbastanza incredibile che nonostante i tanti fischi siano solo 3 i minuti di recupero, quelli canonici della pausa di metà tempo. Gioco pericoloso di Paredes, la panchina britannica chiede molto di più di un semplice fischio. Si va all’intervallo con una quota molto alta di falli, 19, e un’Argentina più scorretta (12 a 7).

SECONDO TEMPO

Il calcio d’inizio viene battuto due volte per un’infrazione. Il primo ammonito della ripresa è Romero al 51′, colpevole di trattenere Bellingham che se ne stava andando via a centrocampo. Dopo il vantaggio inglese, Spence fa un grande tackle in area su Simeone lanciato a rete, palla piena, salva un gol regolarmente.