I numeri della leggenda: l’Argentina e l’impatto di Lionel Messi. La mappa del capolavoro contro l’Inghilterra

L’impatto di Lionel Messi con l’Argentina contro l’Inghilterra è stato un capolavoro. I numeri della leggenda non lasciano dubbi

La leggenda di Lionel Messi continua a riscrivere la storia del calcio mondiale e dell’Argentina. I suoi numeri complessivi in nazionale descrivono una carriera che non ha eguali nella storia dell’Albiceleste:

125 gol in 206 partite : Leo è il primatista assoluto sia di reti che di presenze con la maglia della propria nazionale.

: Leo è il primatista assoluto sia di reti che di presenze con la maglia della propria nazionale. 21 reti ai Mondiali : una firma d’autore impressa nella competizione più importante del pianeta.

: una firma d’autore impressa nella competizione più importante del pianeta. 12 assist mondiali : un primato assoluto che lo vede svettare in cima alla classifica all-time, davanti a Diego Armando Maradona (fermo a 8 assist), Pierre Littbarski e il polacco Grzegorz Lato (entrambi a quota 7).

: un primato assoluto che lo vede svettare in cima alla classifica all-time, davanti a Diego Armando Maradona (fermo a 8 assist), Pierre Littbarski e il polacco Grzegorz Lato (entrambi a quota 7). 3 finali mondiali: quella del 2026 rappresenta la sua terza finale iridata in carriera. Prima di questa edizione, c’erano state la finale del 2014 (persa contro la Germania) e quella del 2022 (vinta ai rigori contro la Francia).

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I dettagli della semifinale: la mappa statistica contro l’Inghilterra

Nell’epica semifinale vinta contro l’Inghilterra, la “Pulce” non ha trovato la via del gol, ma ha dominato la scena sul piano della manovra e della rifinitura. Pur registrando uno score di 0 reti con un valore di Expected Goals (xG) pari ad appena 0.01 (frutto di un solo tiro totale, per giunta respinto, e zero conclusioni nello specchio), Messi ha spaccato in due il match servendo ben 2 assist vincenti a fronte di un valore di assist previsti (xA) di 0.76.

Ecco la mappa statistica dettagliata della sua prestazione contro i Tre Leoni:

Distribuzione e fase offensiva

Precisione nei passaggi : ha completato con successo 43 passaggi su 54 tentati (pari all’80% di precisione complessiva).

: ha completato con successo 43 passaggi su 54 tentati (pari all’80% di precisione complessiva). Efficacia nella trequarti : ha mantenuto un’altissima efficacia nella metà campo avversaria, dove ha completato 35 passaggi precisi su 45 tentati (78%), mentre nella propria metà campo ha registrato un quasi perfetto 8/9 (89%).

: ha mantenuto un’altissima efficacia nella metà campo avversaria, dove ha completato 35 passaggi precisi su 45 tentati (78%), mentre nella propria metà campo ha registrato un quasi perfetto 8/9 (89%). Creatività: ha servito ben 4 passaggi chiave, creato 2 grandi occasioni da gol e completato 3 cross precisi su 9 tentativi, oltre a completare con successo 2 lanci lunghi su 4.

Dribbling e Duelli

Dribbling impressionanti : ha tentato ben 12 dribbling nel corso del match, superando l’avversario in ben 10 occasioni.

: ha tentato ben 12 dribbling nel corso del match, superando l’avversario in ben 10 occasioni. Duelli e falli : ha ingaggiato 21 duelli a terra vincendone ben 13, mentre ha perso l’unico duello aereo disputato. Ha inoltre subito 2 falli e non è mai stato superato in dribbling dagli avversari.

: ha ingaggiato 21 duelli a terra vincendone ben 13, mentre ha perso l’unico duello aereo disputato. Ha inoltre subito 2 falli e non è mai stato superato in dribbling dagli avversari. Volume di gioco e trasporto palla: ha toccato il pallone 96 volte commettendo solo 4 tocchi falliti, pur perdendo il possesso in 33 occasioni nel vivo delle giocate più rischiose.

Fase Difensiva

Ripiegamento: ha offerto 1 contributo difensivo, vincendo l’unico contrasto tentato e completando 2 recuperi palla, a fronte di un solo errore che ha portato a una conclusione avversaria.