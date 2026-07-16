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Il Napoli di Allegri prende forma: da Hojlund ai senatori, la tabella di marcia per il ritiro di Dimaro

mauro.pioli

Published

4 ore ago

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Hojlund esulta con il Napoli

Nasce il Napoli di Massimiliano Allegri: novità sui rientri di Hojlund e dei big nella tabella di marcia di Dimaro

Sorridente, biondissimo e reduce dalle vacanze alle Baleari: Rasmus Hojlund è sbarcato a Capodichino pronto a dare inizio alla sua seconda stagione in maglia azzurra. Massimiliano Allegri, che lo avrebbe voluto con sé già ai tempi del Milan, lo ha finalmente a disposizione fin dal primo giorno di ritiro per plasmare il nuovo Napoli. Oggi il centravanti danese varcherà i cancelli di Castel Volturno per unirsi al gruppo e iniziare a lavorare sul campo.

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Oggi arrivano i senatori, domani la partenza per il Trentino

Dopo il primo blocco di giocatori che ha inaugurato il raduno mercoledì — tra cui Meret, Beukema, Lucca, Lindstrom e i rientri dai prestiti come Cajuste — oggi tocca ai pezzi da novanta. Insieme a Hojlund sono attesi:

  • Il capitano Giovanni Di Lorenzo;
  • Stanislav Lobotka e André-Frank Zambo Anguissa;
  • Matteo Politano, Leonardo Spinazzola e Amir Rrahmani;
  • Il portiere Alisson Santos.

Una giornata intensa dedicata a visite mediche, test atletici e ai primi colloqui conoscitivi con Allegri e il suo staff. Già domani, venerdì, la squadra volerà a Verona per poi raggiungere in pullman la sede del ritiro di Dimaro Folgarida, dove rimarrà fino al 27 luglio. Il primo allenamento sul campo di Carciato è previsto per domani pomeriggio alle 17:30.

I reduci dal Mondiale attesi tra fine luglio e agosto

Il gruppo si completerà progressivamente con il rientro dei calciatori reduci dagli impegni della Coppa del Mondo. I primi ad aggregarsi, intorno al 27 luglio, saranno Mathias Olivera, Scott McTominay e Billy Gilmour (quest’ultimo da valutare dopo l’infortunio). Insieme a loro tornerà Noa Lang, di rientro dal prestito al Galatasaray dopo un Mondiale vissuto da comprimario con l’Olanda.

Gli ultimi a mettersi a disposizione di Allegri saranno i belgi Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne. Entrambi i calciatori raggiungeranno i compagni direttamente nella seconda parte del ritiro a Castel di Sangro, il prossimo 5 agosto. Saranno settimane preziose per il tecnico toscano, atteso dal compito di valutare la rosa e stabilire le nuove gerarchie prima del via ufficiale alla stagione.

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