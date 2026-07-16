Aston Villa, colpo João Gomes: accordo da 38 milioni e visite mediche già avviate. Le ultimissime notizie

L’Aston Villa piazza un colpo importante a centrocampo e si prepara ad accogliere João Gomes, uno dei profili più interessanti della Premier League per dinamismo, intensità e capacità di recupero palla. Il club di Birmingham ha infatti raggiunto un accordo completo con il Wolverhampton per il trasferimento del centrocampista brasiliano, definendo un’operazione dal valore complessivo di 38 milioni di sterline. Lo riporta Fabrizio Romano

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L’intesa tra le società e l’entourage del giocatore è totale: il pacchetto economico prevede 40 milioni di euro di parte fissa più 5 milioni di bonus, cifra che testimonia quanto l’Aston Villa creda nel potenziale del classe 2001. Un investimento significativo, in linea con le ambizioni del club, deciso a rafforzare ulteriormente la rosa in vista della prossima stagione.

La trattativa ha avuto una rapida accelerazione nelle ultime ore: Gomes ha infatti lasciato l’allenamento dei Wolves per raggiungere il centro medico dell’Aston Villa, dove sosterrà le visite che precedono la firma sul contratto. Un passaggio che conferma la chiusura imminente dell’operazione e l’ingresso del brasiliano nel progetto tecnico dei Villans.

Con questo acquisto, l’Aston Villa aggiunge qualità, fisicità e freschezza alla propria mediana, puntando su un giocatore che ha già dimostrato di poter incidere ad alti livelli in Premier League. Le prossime ore sanciranno l’ufficialità, ma il futuro di João Gomes è ormai tracciato: sarà uno dei nuovi volti del centrocampo di Birmingham.