Le prime parole del difensore dal Viola Park: la chiamata di Paratici, il trionfo con gli Spurs e il feeling con Grosso

Radu Dragusin è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Il difensore rumeno ha parlato in conferenza stampa direttamente dal Wind Tre Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park per presentarsi ai suoi nuovi tifosi e spiegare i motivi che lo hanno spinto a sposare la causa viola.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

LA TRATTATIVA «La trattativa di questa estate è partita con la chiamata di Paratici che conosco molto bene e viceversa. Il fatto che fosse qua ha influito molto. Conoscendo il Direttore, per me è stato facile dire sì alla Fiorentina. Non c’è stato tanto da pensarci sopra. Mi hanno spiegato che il Club vuole crescere e quindi, ripeto, la scelta per me è stata facile».

LA PREMIER LEAGUE «Voglio ringraziare il Tottenham che mi ha fatto crescere come uomo e calciatore. Lì ho visto una realtà diversa da quella italiana e mi ha fatto vincere l’Europa League. Ringrazio gli Spurs per avermi cresciuto, porterò gli anni stupendi passati con loro nel mio cuore».

GROSSO «Ho conosciuto da pochi giorni il Mister. Già al Frosinone la sua squadra giocava un ottimo calcio».

I NUOVI COMPAGNI «Ho trovato un gruppo che ha tanta fame e tanta qualità. Ho visto voglia di migliorare ed entusiasmo: c’è un clima molto positivo».

COME STA «Sto bene, ho recuperato dall’infortunio al cento per cento. È stato un brutto periodo che però mi ha aiutato a crescere molto. Sono pronto per aiutare la squadra».

GLI OBIETTIVI «Voglio crescere e migliorare per fare grandi cose. Ho visto i ragazzi e hanno la stessa cosa in mente. Voglio ripagare sul campo la fiducia che la Società mi ha dato».